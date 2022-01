La sposa, anticipazioni del 23 gennaio: Maria bacia il suo ex Antonio

Dopo il gran debutto di domenica scorsa, La Sposa torna su Rai1 con un nuovo appuntamento. La serie con Serena Rossi, che al suo esordio ha sfiorato i 6 milioni di telespettatori – pari al 26.8% di share – prosegue infatti con due episodi, in onda dalle ore 21:25. Nonostante il successo di pubblico, però, lo show è stato accompagnato anche da diverse polemiche. Per il Presidente del Consiglio Regionale del Veneto, infatti, la fiction sarebbe offensiva nei confronti della regione.

Stando a quanto riportato da Il Gazzettino, Roberto Ciambetti si sarebbe scagliato contro la prima puntata, obiettando: “Pensare a un matrimonio per procura a fine Anni Sessanta di una giovane calabrese con un ricco ma rozzo discendente di un agricoltore vicentino è a dir poco un azzardo, se non una provocazione senza senso e lontanissima dalla realtà storica.” – chiosando infine – “La Sposa non regge neanche se pensiamo a cosa sul finire degli Anni Sessanta stava accadendo nel Vicentino.” Il riferimento va alle rivolte operaie che in quel periodo imperversavano tra Schio, Arzignano e Valdagno.

Cosa accadrà negli episodi de La Sposa, in onda domenica 23 gennaio

Miniserie in sei episodi, trasmessi in tre prime serate, La Sposa segue la storia di Maria (Serena Rossi), giovane donna calabrese che deciderà di sposarsi per procura con Italo (Giorgio Marchesi), un ricco agricoltore vicentino. La protagonista si troverà perciò costretta a trasferirsi in Veneto, in un ambiente in cui il suo donna e meridionale la renderà oggetto dei pregiudizi altrui. Stando a quanto trapelato, anche in questo secondo appuntamento la serie non lesinerà sui colpi di scena.

Nei due episodi in onda domenica 23 gennaio, Italo rimarrà scosso dalla morte della sua ex moglie. Tale evento lo spingerà a mettere in discussione il suo matrimonio con Maria. La protagonista riceverà a sua volta una grave notizia: il fratello è malato di tifo. La donna non esiterà un momento e deciderà di fare ritorno in Calabria, per dare forza ai suoi familiari. Italo, dopo averla accompagnata alla corriera, si mostrerà deciso: chiuderà la loro storia, intimandole di non fare più ritorno.

Maria si renderà conto di poter contare su una persona a lei cara: il suo ex Antonio. L’uomo ha avuto premura di aiutare la sua famiglia, dopo aver fatto fortuna in Belgio. Il suo intervento ha consentito al fratello della protagonista di salvarsi da morte certa. I due si lasceranno poi andare ai ricordi e, in un momento nostalgico, si concederanno un bacio. Ma il colpo di scena è dietro l’angolo: Italo ha deciso di tornare indietro sui suoi passi, scendendo in Calabria. Si presenterà a sorpresa in casa della famiglia della moglie, chiedendo di riprovare a stare insieme. Per amore, Maria si farà convincere tornando di nuovo in Veneto. Qui, insieme a Vittorio, affronterà le proteste contro lo sfruttamento delle donne in filanda. A causa dello stress, l’uomo avrà un malore a seguito del quale lei si sentirà di fargli una promessa: non abbandonerà la sua terra.

