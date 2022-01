Ciao Maschio torna in diretta. Nunzia De Girolamo: “Ci sarà una sorpresa sul terzo sesso”

Torna sulle reti Rai Ciao Maschio, il talk show che vede ancora una volta protagonista Nunzia De Girolamo. Dalla politica alla tv, l’ex deputata ed ex ministro accoglierà all’interno del suo studio televisivo tre diverse figure maschili, dal mondo dello spettacolo a quello della politica, fino addirittura alla scienza. Da quando il suo percorso in politica è terminato, Nunzia De Girolamo ha deciso di accettare e iniziare la sua esperienza sul piccolo schermo in un programma in cui forse solo lei sarebbe stata in grado di condurne le redini. La prima edizione del talk show era andata in onda lo scorso anno e si è rivelata un gran successo. Ad accompagnare l’ex politica nel suo percorso c’era però Drusilla Foer. La star dei social, che quest’anno calcherà per la prima volta anche il palco del Festival di Sanremo, ha dato un gran contributo alla conduttrice, la quale ammette di essere molto grata alla collega.

“L’anno scorso ho avuto Drusilla Foer con me. Mi ha accompagnato ed è stata una bella scommessa in Rai. Credo che la prima soddisfazione sarà vederla scendere dalla scalinata di Sanremo. Anche per questo, oltre che per il fatto che lei ha una fitta agenda teatrale, sarà sostituita e in tal senso ci sarà una bella sorpresa, sempre sul legata al terzo sesso, perché nello studio di Ciao Maschio l’unica donna ammessa resto solo io“, ha dichiarato Nunzia Di Girolamo in una recente intervista su MowMag.it. La conduttrice ancora una volta ha sottolineato il bel legame costruito con la collega nel corso della scorsa edizione, ma allo stesso tempo ha anche voluto dare qualche anticipazione sulla nuova stagione del talk show.

Nunzia De Girolamo svela qualche anticipazione sulla nuova edizione di Ciao Maschio: “Ripercorreremo la crisi del maschio italiano“

A breve inizierà di nuovo la messa in onda di Ciao Maschio, il programma che ha debuttato solo lo scorso anno sulle reti Rai. Nunzia De Girolamo anche quest’anno si ritroverà ad intervistare nuovi personaggi, dal mondo della tv a quello dello sport, passando anche per la politica. La conduttrice ha detto che però anche quest’anno ci saranno tantissime sorprese tra gli ospiti. In particolare, una sul terzo sesso, ma non solo. L’ex deputata infatti ha anticipato che si parlerà anche dei problemi, anche a livello psicologico che ha lasciato la pandemia. “Ripercorreremo, anche in questa nuova fase di vita caratterizzata dalla pandemia, la crisi del maschio italiano. Ma affronteremo anche altri temi esistenziali”, ha continuato Nunzia De Girolamo.

“Le donne devono fare la propria parte“, ha precisato però l’ex deputata, portando anche ad esempio la sua esperienza. “Io ho spesso rinunciato alla mia femminilità, commettendo un errore enorme. […] Mai rinunciare alla propria femminilità per cercare la credibilità: siamo credibili anche se continuiamo a fare le donne“, ha ammesso. Insomma, sarà un’edizione davvero interessante.

