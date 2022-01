Belén Rodríguez è single: arriva la conferma su Instagram

Da mesi ormai il gossip sosteneva una rottura fra l’argentina Belén Rodríguez e l’ex hair stylist Antonino Spinalbese. Nessuno dei due diretti interessati aveva mai confermato le tante voci di corridoio che circolavano da tempo fra i meandri della cronaca rosa. Ma a rompere il silenzio è stata la showgirl durante una serie di Instagram Stories. Belén, nella giornata di oggi 17 gennaio 2022 ha postato un video in cui il primogenito di otto anni, Santiago – nato dalla precedente relazione con Stefano De Martino – prepara una torta. Il piccolo si destreggia bene fra gli utensili della cucina, e mamma Belén è soddisfatta: “Sei proprio bravo sai? […] Vuoi fare lo chef?”. Santiago replica “no” e la showgirl ribatte torna col dire: “Ma dai, ora che mamma è single, almeno c’è un uomo che cucina”.

A quanto pare la Rodríguez ha confermato i tanti rumors di questi mesi. D’altronde, non sono stati pochi gli indizi che portavano a confermare le passate indiscrezioni su una possibile rottura tra la stessa showgirl e Spinalbese. L’ultimo era arrivato pochi giorni fa, ad inizio gennaio, quando Belén, insieme ad una sua amica, si godeva le calde temperature dell’Uruguay. Antonino invece era rimasto in Italia insieme alla piccola Luna Marì, nata lo scorso luglio. Proprio in quel periodo la coppia si raccontava felicissima di stare insieme e condividere un momento così importante come la nascita di un figlio. Poi, nel corso di poche settimane, qualcosa è cambiato, e l’aria di crisi ha iniziato ad avvolgerli. La coppia si è lasciata e, la conferma è arrivata dai canali social della showgirl argentina, a sorpresa senza nessun preambolo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Belén e Antonino, fine della storia: i motivi

Anche se in molti avevano intuito una separazione fra i due, ricevere la conferma dalla Rodríguez viene visto come un gesto inaspettato che potrebbe spiazzare i fan della showgirl che desiderano da sempre vederla felice attraverso i suoi account social. E in compagnia dei figli, non può che rigenerarsi la Rodríguez come si evince nelle ultime Instagram Stories. Qualcuno ora potrebbe chiedersi quali siano stati i motivi che hanno portato Belén e Antonino a lasciarsi, ma al momento restano un mistero.

LEGGI ANCHE: Isola dei Famosi, svelati in anteprima i due opinionisti: la scelta di Mediaset