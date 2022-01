Domenica In, anticipazione e ospiti 18esima puntata: Serena Rossi e Federica Cappelletti

In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, domenica 16 gennaio, dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la diciottesima puntata di Domenica In condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento nel corso della terza domenica del nuovo anno. La conduttrice accoglierà nel longevo salotto di RaiUno personalità di spicco, pronte a parlare e approfondire temi principali, quali: fiction, Covid-19 e Sanremo. Vediamo dunque nel dettaglio le anticipazioni della diciottesima puntata di Domenica In. L’appuntamento vedrà come sempre al timone del talk pomeridiano Mara Venier destreggiarsi con i suoi ospiti in studio e in collegamento.

Anticipazioni Domenica In: Serena Rossi porta in Rai La Sposa

Il programma domenicale condotto da Mara Venier si aprirà con lo spazio dedicato alle fiction con il ritorno in tv di Serena Rossi protagonista de La Sposa per la regia di Giacomo Campiotti. Sarà RaiUno ad ospitare la serie a partire da stasera domenica 16 gennaio. La prima di tre serate dove verrà raccontata la storia di Maria. Una donna che deciderà di sposare un agricoltore di Vicenza e abbandonare così la Calabria. Un modo per risolvere i problemi economici della sua famiglia nel periodo del boom economico e di un Sud con le difficili condizioni legate all’emancipazione femminile.

Subito dopo, Mara Venier darà lo spazio a Federica Cappelletti. La moglie del compianto Paolo Rossi – campione della Nazionale scomparso nel dicembre del 2020 – raggiungerà gli studi Rai per presentare il libro dal titolo Per sempre noi due. Un raccolta di alcune bellissime lettere che raccontano il loro amore.

Tutti pazzi per Sanremo: a Domenica In si respira aria di Festival

A poche settimane dal Festival di Sanremo 2022 torna il talk dal titolo Tutti pazzi per Sanremo con Al Bano, Bobby Solo, Fausto Leali, Marino Bartoletti, Alba Parietti e Gabriella Farinon. Il Festival della Canzone italiana avrà uno spazio fisso a Domenica In. Come anche Pierpaolo Pretelli che, in collaborazione con la band della trasmissione Rai si esibirà cantando alcuni successi del Festival di Sanremo.

Domenica In: Covid e vaccinazioni nel talk di Mara Venier

Prosegue lo spazio informativo di attualità dedicato al Covid ed ai Vaccini, in studio il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, la Direttrice di Microbiologia Clinica presso l’Ospedale Sacco di Milano Prof.ssa Maria Rita Gismondo e il cantante Al Bano uscito di recente dalla positività al Covid. In collegamento ci saranno l’Infettivologo dell’Ospedale San Martino di Genova Prof. Matteo Bassetti, il Governatore della Regione Veneto Luca Zaia e il direttore di Libero Alessandro Sallusti.

