Sanremo 2022, Simone Pillon contro la scelta su Drusilla Foer: il post polemico [FOTO]

Amadeus ha annunciato le cinque co-conduttrici del Festival di Sanremo che lo accompagneranno nel corso della kermesse festivaliana dall’1 al 5 febbraio. Tra le prescelte c’è la nobildonna toscana, ironica e dalla battuta pungente Drusilla Foer, l’alter ego di Gianluca Gori. Ma, la scelta “inclusiva” fatta dal conduttore nonché direttore artistico del Festival canoro di RaiUno, non è stata affatto gradita da Simone Pillon. Il senatore della Repubblica italiana del gruppo parlamentare della Lega ha reso nota la sua opinione scrivendo un post sul suo profilo Facebook al quanto polemico. “Com’era ampiamente prevedibile, al festival di Sanremo sempre più LGBT è stata assegnata la quota gender-inclusive già nella fase di scelta dei conduttori”.

La lunga didascalia scritta dal parlamentare, fa da corredo al fermo immagine che indica la 72esima edizione del Festival di Sanremo. È l’affondo del senatore leghista contro la presenza nel cast di Drusilla Foer. “Una domanda – continua Pillon – ma sempre in rispetto delle quote, non si potrebbe avere tra i co-presentatori un normale papà (uno eh, non due), e magari di ispirazione conservatrice? Sarebbe un bel segnale, se non altro a tutela delle specie a rischio estinzione televisiva”. Il post scritto dal politico poche ore fa, e pubblicato sul suo account ufficiale di Facebook, esprime un chiaro attacco alla scelta di Amadeus nel puntare sulla pittrice e cantante, nonché star del web, Foer. Il messaggio ha sollevato una ben rumorosa polemica. Un polverone social che ha invaso il web.

Festival di Sanremo: prime curiosità in vista della 72esima kermesse canora

Il Teatro Ariston aprirà le sue porte per inaugurare la 72esima edizione del Festival ad inizio febbraio. Dal primo al cinque Amadeus presenterà i cantanti con ciascuno i propri brani in gara. Ma non sarà da solo. Ad accompagnarlo ci saranno ben 5 donne per 5 serate. Due icone in termini di bellezza e personalità, oltre che televisive come Sabrina Ferilli e Ornella Muti. Due attrici emergenti ma con un gran pubblico fan della loro attorialità, ovvero Maria Chiara Giannetta e Lorena Cesarini, e poi Drusilla Foer. L’alter ego di Gianluca Gori impegnata attualmente a teatro con lo spettacolo Drusilla Foer Elegantissima, è la star del web e della tv.

Nel frattempo che si attenda la 72esima edizione del Festival in prima serata su RaiUno, ecco che venerdì 14 gennaio aprirà la vendita dei biglietti e abbonamenti per l’Ariston, la cui capienza resta al momento fissa al 100%.

