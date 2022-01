Francesca Cipriani positiva al Covid: le parole dell’ex gieffina

Il Covid continua a diffondersi anche tra le personalità del mondo dello spettacolo. Dopo Giulia De Lellis, risultata positiva a pochi giorni dal suo 26esimo compleanno, anche Francesca Cipriani ha confermato di essersi presa il virus. Così come l’influencer romana, l’ex gieffina ha dato la notizia ai propri follower attraverso il suo profilo Instagram, senza troppi giri di parole. Un duro colpo per la showgirl abruzzese, che lo scorso dicembre si è ritirata dal GF Vip 6 per problemi di salute. Quello della Cipriani è però solo l’ultimo di una lunga lista di celebri nomi colpiti dal Covid nelle ultime settimane, per via della variante Omicron.

Francesca Cipriani annuncia di avere il Covid: come sta la showgirl?

Nonostante tutte le precauzioni e le misure di sicurezza prese, anche Francesca Cipriani è risultata positiva al virus. In una Instagram Story condivisa alcune ore fa, infatti, l’ex gieffina ha condiviso un post inequivocabile, chiosando senza mezzi termini: “Pure io Covid.” A metà dicembre, a sorpresa, l’esplosiva showgirl ha deciso di abbandonare la casa del GF Vip, spiegando: “A causa di problemi di salute devo andar via ma anche i medici che mi hanno visitato qui mi hanno consigliato di andare a fare dei controlli.”

Insomma, certamente il tempismo non è dei migliori per la Cipriani, alla luce di queste parole. La showgirl, tuttavia, non è la sola ed essere stata colpita dal Covid. Subito dopo le festività natalizie, infatti, anche i Ferragnez sono risultati positivi al tampone, trovandosi costretti a passare Capodanno in quarantena, con Leone e Vittoria. Allo stesso modo, quello di Giulia De Lellis sarà un compleanno trascorso in solitudine. Proprio ieri, attraverso una serie di Instagram Stories, l’influencer romana ha annunciato di essere risultata positiva al tampone molecolare, nonostante diversi test rapidi fossero risultati negativi.

Della lunga lista a cui, da poco, si è aggiunto il nome di Francesca Cipriani, fanno parte anche Nicola Savino, Jovanotti, Giuliano Sangiorgi e Al Bano, per citarne alcuni. Quest’ultimo, risultato positivo a pochi giorni da Capodanno in musica, si è trovato costretto a dare forfait, rintanandosi nella propria tenuta in Puglia. Insomma, la preoccupazione è tanta, soprattutto in vista dell’inizio di Sanremo, che anche in questa edizione sarà un evento super blindato. Per quanto riguarda la showgirl abruzzese, non ci resta che aspettare ulteriori novità circa le sue condizioni di salute.

