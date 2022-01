Giulia De Lellis ha il Covid: “Sono positiva” [FOTO]

Dopo essersi sottoposta al tampone molecolare, Giulia De Lellis – alla vigilia del suo ventiseiesimo compleanno – comunica ai tanti followers di esser risultata positiva al Covid-19. Da quando è iniziata la pandemia, l’imprenditrice digitale si è sottoposta spesso a frequenti controlli. Per tutelare se stessa, come anche i suoi cari dall’insorgenza del virus. Quasi quotidianamente, condividendo sul suo account social gli esiti sempre negativi dei suoi test anti-covid. Ma l’ultimo non è andato come avrebbe desiderato. A dare la notizia è stata la stessa influencer pubblicando una Instagram Stories laddove ha informato i suoi followers di aver riscontrato il virus: “Nonostante io avessi fatto 38394849 rapidi, al primo molecolare fatto per sicurezza prima di tornare a lavorare, sono risultata positiva. Vi lascio immaginare il mio stato”.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e una delle concorrenti della seconda edizione del Grande Fratello Vip, oggi icona nel mondo della moda e fashion blogger, ha spesso raccontato ai suoi followers di essere una persona molto ansiosa. Giulia soffre infatti di ipocondria. Ed è anche per questo motivo che ha aggiunto al suo messaggio, reso noto dall’account di Instagram, quanto la stessa influencer stia cercando di rimanere tranquilla.

Giulia De Lellis: la spiacevole sorpresa alla soglia dei suoi 26 anni

Nelle scorse ore l’imprenditrice digitale ha pubblicato una Instagram Stories dove ha annunciato la sua positività agli oltre 5 milioni di followers ricevendo messaggi di solidarietà che non hanno fatto altro a tener compagnia la De Lellis ora che dovrà stare per un certo periodo, fino all’avvenuta negativizzazione, in isolamento. Per fortuna c’è il suo Tommy che con qualche coccola addolcisce questo imprevisto a pochi giorni del suo compleanno. Il suo, sarà un anniversario insolito. Non diverso purtroppo da tante altre persone che come lei si ritrovano oggi a dover far fronte al Coronavirus. Ormai da più di due anni continua a diffondersi tra una variante e l’altra nel mondo. Al momento nessun’altra informazione da parte della De Lellis se non un’ultima Instagram Stories e un buon piatto ricco di frutta così da addolcirle le prime ore di questo 12 gennaio 2022.

