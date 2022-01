Diletta Leotta e Giacomo Cavalli, è nato un nuovo amore? I rumors

Dopo l’amore travolgente con Can Yaman, Diletta Leotta ha passato qualche mese da single prima di lasciarsi andare a una nuova frequentazione. La storia con l’attore turco è stata come un colpo di fulmine e in poco tempo i due protagonisti della cronaca rosa erano a un passo dall’altare. Il protagonista di Daydreamer, infatti, aveva portato la compagna a fare le presentazioni di casa in Turchia e la giornalista aveva fatto altrettanto in Sicilia con la sua famiglia. Peccato che nonostante le cose iniziavano a farsi serie, gli stili di vita diversi e forse le incompatibilità caratteriali hanno fatto sì che la coppia non durasse a lungo. Can Yaman e Diletta Leotta hanno messo un punto definitivo alla loro relazione nel corso dell’estate, ma solo con l’arrivo dell’autunno i due hanno confermato la rottura ufficiale. E così la conduttrice di DAZN sembrava si avviasse a trascorrere un lungo inverno in solitaria, anche se a quanto sembra così non è stato.

Da qualche mese, infatti, si vociferava riguardo un presunto nuovo flirt per la giornalista sportiva, mai del tutto confermato. Il fortunato che sarebbe riuscito a far ritornare il sorriso alla showgirl è Giacomo Cavalli. Ancora non è chiaro in quali circostanze i due si sarebbero conosciuti, ma è certo che avrebbero subito mostrato interesse reciproco. Già da tempo, infatti, alcuni magazine li vedevano già come una coppia affermata. E proprio nelle ultime ore il settimanale Chi ha pubblicato alcuni scatti sull’ultimo numero in uscita che confermerebbero il flirt.

Diletta Leotta e Giacomo Cavalli: un amore sotto zero

La showgirl e il modello sarebbero stati beccati mentre stavano trascorrendo una divertente, ma romantica, giornata sulla neve. I due sono stati immortalati ancora in tuta da sci, mentre erano in compagnia della loro comitiva in uno chalet di montagna. Sguardi complici e qualche sorriso ammiccante, ma purtroppo ancora nessun bacio che dia la prova effettiva del loro sentimento reciproco. I due, secondo alcuni rumors, avrebbero addirittura passato il Capodanno insieme nell’innevata località di St. Moritz, tra le mete preferite dei VIP. Ovviamente, da parte dei diretti interessati ancora non è arrivata nessuna conferma riguardo il nuovo flirt in corso. Eppure, davanti le telecamere dei paparazzi non si sono nascosti e hanno messo in mostra ancora una volta la loro complicità. Non ci resta allora che attendere una replica da parte del modello e della conduttrice per confermarli ufficialmente come una delle prime coppie del 2022.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

