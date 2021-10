Diletta Leotta in dolce compagnia: nuovo amore o passeggero flirt? [FOTO]

Da poche ore circolerebbe l’indiscrezione che vedrebbe la bella siciliana Diletta Leotta in una nuova frequentazione dopo aver chiuso definitivamente con Can Yaman. Secondo quanto dichiarato da Dagospia, la conduttrice avrebbe iniziato a conoscere il modello Giacomo Cavalli. Non abbiamo nulla che confermi la presunta love story, ma i due si seguirebbero sui social da qualche tempo e si direbbe, anche, che si siano visti più volte nelle ultime settimane.

Dettagli che porterebbe qualsiasi sostenitori della Leotta a sentirsi più convinti sulla possibile scelta della conduttrice di voler voltare pagina, e dare un nuovo brio alla vita sentimentale. Inoltre, ci sarebbe da aggiungere un weekend ad Ibiza insieme con la stessa comitiva. Dopo la serie di indizi, il gossip si chiede ora se sia un semplice flirt o l’inizio di una storia d’amore. Al momento, sia Diletta che Giacomo Cavalli non hanno né confermato e né smentito i rumors. Bisognerà infatti attendere del tempo e non perder d’occhio i profili social dei due diretti interessati per capire se sta per sbocciare o meno un nuovo amore. Intanto, scopriamo qualcosa su colui che avrebbe rapito il cuore della conduttrice.

Giacomo Cavalli: chi è il modello avvistato con Diletta Leotta [FOTO]

Laureato in Economia e Gestione Aziendale, Giacomo Cavalli è nato nel 1993 e cresciuto con la passione per la vela tramandata dal padre Beppe Cavalli; uno dei migliori velisti con l’Asso 99 nell’epoca d’oro della classe. Al momento, Giacomo, come documenta anche il suo ufficiale profilo Instagram, continua a lavorare come modello portando avanti la professione dopo essere stato notato da un talent scout in aeroporto per somigliare molto al modello Simon Nessman. Sbirciando il profilo Instagram di Giacomo Cavalli è chiaro che sia un ragazzo molto seguito; più di 66mila followers, un numero che di certo continuerà a crescere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giacomo Cavalli (@cavalligiacomo)



LEGGI ANCHE: Barbara d’Urso approda su Sky? I nuovi rumors sul futuro della conduttrice