Arriva stasera il terzo appuntamento con “Kalipè – a passo d’uomo”, programma in onda in prima serata su Rai2. Ideato e condotto da Massimiliano Ossini, si tratta di modo del tutto nuovo di trattare ed intendere la divulgazione scientifica, di raccontare il Pianeta e di esplorare le strade possibili per salvaguardarlo. Ogni puntata si districa tra le bellezze e le fragilità della Terra, nella conoscenza di posti nuovi.

Kalipè – a passo d’uomo: il terzo episodio sul Monte Bianco con Niccolò Fabi

Nella puntata del 12 gennaio di Kalipè – a passo d’uomo, il primo ospite che Ossini accoglierà nello studio, sulla Skyway Monte Bianco, sarà Niccolò Fabi. Lo farà sulle note di “Meraviglioso” di Modugno, brano che conferisce il titolo alla puntata. Con Fabi si rifletterà su come l’uomo debba tornare a meravigliarsi, rallentando i ritmi. Lo raggiungerà poi Niccolò Bongiorno, appena tornato dall’Oriente dove ha realizzato un documentario. Bongiorno parlerà del suo viaggio, delle popolazioni di quei territori, della magia delle terre e delle problematiche legate all’acqua. Ricordando anche suo padre Mike Bongiorno, grande viaggiatore e amante della montagna, parlerà dell’episodio in cui rimase bloccato sul Monte Cervino durante le riprese di uno spot.

Massimiliano Ossini avrà tra gli ospiti anche Andrea Segre, ideatore della Giornata Nazionale di prevenzione dello spreco alimentare in Italia, che si svolge il 5 febbraio. Con lui affronterà l’attualissima tematica del consumo e degli sprechi dei beni alimentari.

Dalle Hawaii all’Islanda: i reportage sulle sfide del cambiamento climatico

Nella terza puntata di Kalipè – a passo d’uomo tantissimi anche i reportage originali, dall’Italia e dal Mondo, per raccontare le Meraviglie del nostro Pianeta. Massimiliano Ossini sarà alle Hawaii e precisamente a Honolulu sull’isola di O’Ahu per raccontare un posto che ospita migliaia di surfisti ma anche dei ricercatori. In queste zone, infatti, è attivo un importante studio che si concentra sulle onde dell’Oceano Pacifico. Gli studiosi, infatti, stanno cercando di capire come il cambiamento climatico stia modificando la sua composizione e che legame ci sia con l’atmosfera.

Il servizio si trasferirà, in seguito, a Reykjavik, in Islanda. Lì il pubblico potrà conoscere una città viva e giovane. Un paese con grande abbondanza di acqua dove sono presenti più di mille cascate tra le più belle del mondo. E, per concludere il viaggio, Granada, in Spagna e la Marmolada a più di 3000 metri. Lì Ossini accompagnerà un grande appassionato di montagna, per festeggiare i suoi 90 anni.

