GF Vip, Gianmaria Antinolfi verso l’abbandono? Già pronto il sostituto

Il GF Vip ha già pronunciato il prolungamento del reality da qualche settimana, ma solo Francesca Cipriani e Aldo Montano hanno scelto di abbandonare il programma in anticipo. Per tutti gli altri concorrenti sembrava tutto proseguire a gonfie vele, eppure presto il GF Vip potrebbe perdere altri protagonisti di quest’edizione. Infatti, dopo l’annuncio dell’abbandono di Manuel Bortuzzo, non ancora ufficiale, sembrerebbe che sia Gianmaria Antinolfi il prossimo concorrente a lasciare la casa di Cinecittà in anticipo rispetto alla finale. L’imprenditore sta continuando il suo percorso, senza precludersi anche qualche flirt, da Sophie Codegoni fino a Federica Calemme. Un’esperienza che sicuramente ha segnato la sua carriera nel mondo dello spettacolo appena iniziata, ma che non è destinata a durare ancora a lungo.

A lanciare l’indiscrezione bomba Gabriele Parpiglia nel corso de Le chicche di gossip. Il giornalista, infatti, avrebbe anticipato che presto Gianmaria Antinolfi potrebbe lasciare il reality per tornare al suo lavoro, quello di imprenditore. “Quando Gianmaria si è presentato come imprenditore nessuno gli ha dato credito. Lui ha preso davvero un periodo sabbatico per il GF Vip per poi tornare a lavorare. Tra pochissimi giorni questo periodo termina. I proprietari dell’azienda si sono fatti sentire chiedendo cosa vuole fare”, ha dichiarato Parpiglia. E il giornalista sembra avere già anche una data di questo suo possibile abbandono: il 18 gennaio, altrimenti perderà il suo lavoro. Insomma, una data alquanto imminente, ma che ancora non è stata confermata dal diretto interessato. Secondo Gabriele Parpiglia, nemmeno Federica Calemme potrebbe riuscire a far cambiare idea all’imprenditore. Ma al suo posto già ci sarebbe un altro concorrente pronto a fare il suo ingresso.

Luca Onestini torna come concorrente al GF Vip? Soleil Sorge potrebbe essere una presenza scomoda

Da qualche giorno si vociferava di un possibile abbandono da parte di Gianmaria Antinolfi, ma dopo le indiscrezioni di Gabriele Parpiglia, l’ipotesi si concretizza sempre di più. Ma pare che il GF Vip già avrebbe pensato a un piano ‘b’ nel caso che l’imprenditore decida di lasciare la casa di Cinecittà. A fare il suo ingresso nel reality potrebbe essere infatti Luca Onestini. Secondo il giornalista, infatti, il modello potrebbe diventare presto un concorrente, per la seconda volta, al GF Vip. Il suo potrebbe essere un ingresso in coppia con suo fratello Gianmarco, ma ancora nulla è ufficiale. Di certo, se realmente l’ex tronista entrasse nel reality condotto da Alfonso Signorini potrebbe trovare all’interno della casa la presenza scomoda dell’ex fidanzata Soleil Sorge. Di certo, se così fosse ne vedremo delle belle!

