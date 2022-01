Alessandra Mastronardi non si sposa più: storia finita con Ross McCall?

Alessandra Mastronardi è finita di nuovo nel mirino del gossip. Dopo l’annuncio delle nozze con Ross McCall, arrivato solo qualche mese fa, l’attrice sembra essere tornata di nuovo single. L’attrice diventata famosa per il suo ruolo di Eva nella fiction Mediaset de I Cesaroni è solitamente sempre stata molto riservata sulla sua vita privata, infatti, anche questa volta l’annuncio della probabile rottura non arriva dalla diretta interessata. A spifferare il nuovo gossip che ha sorpreso tutti i fan dell’attrice è stato il magazine Diva e Donna. Il giornale di cronaca rosa, infatti, avrebbe ipotizzato la rottura tra i due volti noti del mondo dello spettacolo, in seguito ad alcuni indizi raccolti sui profili social di Alessandra Mastronardi.

Alessandra Mastronardi e Ross McCall: una storia al capolinea

I due attori sono stati legati per tre anni e proprio qualche mese fa era arrivato l’annuncio del matrimonio. La pandemia ha fatto sì che i due si conoscessero ancora meglio, nonostante la convivenza abbastanza difficile tra Londra e Roma. Eppure, anche se la coppia era apparsa innamoratissima anche negli ultimi scatti condivisi sui propri profili social, come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia della loro rottura.

I due diretti interessati non avrebbero ancora confermato il gossip che nelle ultime ore sta correndo veloce sul web, ma il settimanale Diva e Donna avrebbe notato che già da tempo i due avrebbero eliminato tutti gli scatti di coppia. Nonostante la riservatezza nei confronti della sua vita privata di Alessandra Matronardi, l’attrice non esitava a condividere qualche momento della sua vita di coppia con i suoi fan. Eppure, in poco tempo ogni foto è sparita. Che sia stato un segnale di addio? Ancora non ne abbiamo la certezza ufficiale.

Alessandra Mastronardi ancora in cerca dell’uomo giusto

Sembra che nonostante la rottura, Ross McCall e Alessandra Mastronardi siano rimasti in buoni rapporti, in onore del sentimento che li ha tenuti legati in questi anni. L’attrice, prima di ritrovare la felicità al fianco del personaggio televisivo londinese, aveva già avuto altre storie importanti. Prima era stata legata per sei anni con Liam McMahon, altro attore di Londra che l’aveva spinta a trasferirsi nella città inglese. In seguito, l’interprete de I Cesaroni aveva avuto una storia anche con Vinicio Marchioni, conosciuto sul set di Romanzo Criminale, e poi con Marco Foschi, incontrato anche lui per la prima volta per questioni lavorative. Adesso però pare che Alessandra Mastronardi sia di nuovo single. Per lei l’uomo giusto per i fiori d’arancio probabilmente ancora non è arrivato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Mastronardi (@lamastronardi)

LEGGI ANCHE: GF Vip 6, Manuel Bortuzzo e Lulù andranno a vivere insieme? La confessione