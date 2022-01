Il giorno del suo 58esimo compleanno, il mondo intero apprende che Nicolas Cage diventerà papà per la terza volta. L’attore aspetta il primo bambino con la moglie Riko Shibata. Una fonte ha confermato la notizia a People e pare che Nicolas Cage appenderà un nuovo fiocco in famiglia, il terzo per la precisione. Da precedenti relazioni, infatti, ha avuto Kal-El, ad oggi sedicenne, e Weston, il primogenito di 31 anni. Come spiega una fonte a People: “I futuri genitori sono euforici“. Dopo quattro matrimoni, Nicolas Cage ha trovato la sua quinta moglie. Ha sposato Riko Shibata, di 27 anni, l’anno scorso, precisamente il 16 febbraio 2021. Come riporta il magazine americano, la cerimonia – intima – si è svolta presso il Wynn Hotel di Las Vegas.

Nicolas Cage papà per la terza volta: primo figlio con Riko Shibata

Tutto ha avuto inizio nel 2020. Nicolas Cage ha incontrato la sua attuale moglie a Shiga, in Giappone, attraverso amicizie in comune. All’epoca l’attore era impegnato con le riprese di Prisoners of the Ghostland. Settimane dopo, i paparazzi li hanno immortalati quasi subito insieme. Hanno visitato, mano nella mano, l’American Museum of Natural History di New York e, dopo le nozze, la coppia ha posato per la copertina di Flaunt pubblicata a ottobre 2021. Il primo red carpet di coppia è arrivato in occasione dell’evento organizzato da GQ Men of the Year 2021 a West Hollywood. Riko Shibata, classe 1995, ha molto a cuore la sua privacy. Di fatto non è presente sui social media e della sua vita privata si conosce molto poco.

Delle precedenti relazioni sentimentali di Nicolas Cage, possiamo ricordare il matrimonio lampo con Erika Kookie, durato appena quattro giorni e celebrato a Las Vegas. Ha ottenuto il divorzio in tempi record, dopo due mesi. In passato è stato sposato per sei anni con Patricia Arquette, in seguito con Lisa Marie Presley (per due anni) e poi con Alice Kim. Con quest’ultima il matrimonio è durato dal 2004 al 2016.

Nicolas Cage non vuole essere definito “un attore”

Ospite del podcast Award Circuit di Variety, Nicolas Cage di recente ha anche spiegato perché preferisce non essere etichettato come attore. “Per me la parola attore porta a pensare: «Oh è un grande attore, quindi un grande bugiardo». Con il rischio di sembrare uno s*****o pretenzioso, preferisco di gran lunga la parola ‘interprete’ perché implica che stai aprendo il cuore o l’immaginazione, i sogni, i ricordi, che stai dando vita a qualcosa per comunicare con il pubblico“.

In attesa di vederlo nel ruolo di Dracula nel film Reinfield, Nicolas Cage ha anche riflettuto sul suo allontanamento da Hollywood. “Dopo un paio di flop, mi sono reso conto di essere stato emarginato dagli Studios e che non mi avrebbero più richiamato. Ho sempre saputo che per me ci voleva un giovane regista che si ricordasse di alcuni dei miei film, mi ritenesse adatto alla sua sceneggiatura e mi riscoprisse“. È così è stato. Il regista Michael Sarnoski l’ha voluto fortemente in Pig, uno dei film che ha rispolverato l’allure da star di Nicolas Cage.

