Mario Biondi sbarca su Motor Trend con “Electromod”, il nuovo show di auto

Cuore, musica e motori sono le tre tre parole d’ordine di Electromod, il nuovo show in onda su Motor Trend, canale 59 del digitale terreste, in collaborazione con Mario Biondi. Il cantante, infatti, da sempre un grande appassionato di motori e collezionismo, sarà al timone del nuovo programma che si occuperà di dare una seconda vita alle macchine d’epoca. I grandi classici dei motori saranno infatti protagonisti dell’intero viaggio, un percorso rivolto anche al rispetto per l’ambiente. La prima puntata andrà in onda proprio questa sera, 3 gennaio, alle 22.15 su Motor Trend, alla quale ne seguiranno altre cinque. Mario Biondi vagherà per l’Italia alla ricerca delle macchine d’epoca che fanno per lui per concedergli una seconda possibilità.

Ma nel suo lungo viaggio il cantante verrà anche assistito da veri professionisti delle quattro ruote. Niko Venuto sarà primo tra tutti suo fedele collaboratore e proprio nelle sue officine verranno realizzati i progetti messi in piedi dall’artista. Ma non solo, perché Mario Biondi si avvarrà anche dell’opinione di altri due grandi professionisti, il campione del mondo rally Miki Biasion e di Matteo Gualandi di GP garage. Anche la carrozzeria Brema e l’esperienza di Maurizio Medici della Medici Style saranno due validi appoggi durante il suo percorso tra i motori. Tutti uniranno le loro forze e cercheranno di portare a termine i loro ambiziosi progetti sulle macchine d’epoca scovate da Mario Biondi.

Ogni vettura scelta da Mario Biondi sarà protagonista di Electromod

Mario Biondi sceglierà una vettura che farà da protagonista per l’intera puntata e lo farà per il tutto il suo percorso. Una macchina, che grazie all’aiuto dei suoi collaboratori e del motore elettrico, troverà una seconda vita in Electromod. Si partirà da una datata Lancia delta Lx che finirà per prendere le sembianze di una Delta Integrale, pluripremiata negli anni. Passeremo poi a una Fiat 124 spider, che grazie al motore full electric e un nuovo aspetto più aggressivo, avrà la sua seconda possibilità. Allo stesso modo anche la storica Fiat Panda e la Mini prenderanno di nuovo piede sull’asfalto in un nuovo stile più grintoso.

Mario Biondi non escluderà però anche qualche modello di lusso. Anche la Porsche Boxster S sarà, infatti, tra i protagonisti del suo viaggio, che prenderà vita con un nuovo stile e un motore elettrico. Infine, ospite d’eccezione anche una beast 400, realizzata partendo dalla sola scocca di una Ferrari 400i. Il motore elettrico sarà quindi anch’esso al centro della scena per lanciare un messaggio volto al rispetto dell’ambiente. Mario Biondi paragonerà ogni vettura a uno stile musicale diverso. Sarà un viaggio di certo molto interessate e che potrebbe riservare anche qualche colpo di scena.

