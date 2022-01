A casa tutti bene – La serie, anticipazioni del 3 gennaio: cosa accadrà nei nuovi episodi

Le ultime, imprevedibili volontà di Pietro dovevano unirli per sempre ma finiscono per dividerli ancora di più. È tutti contro tutti, infatti, fra i Ristuccia e i Mariani, i due rami della stessa grande famiglia al centro di A casa tutti bene – La serie, il primo progetto per la TV di Gabriele Muccino. Dal 3 gennaio saranno disponibili il quinto e sesto episodio, in onda su Sky Serie dalle 21.15, in streaming su NOW e on demand su Sky.

Oggetto del contendere il San Pietro, il ristorante di famiglia cui Pietro aveva dedicato tutta la sua vita, mai così in pericolo. Proprio quando le cose sembrano prendere il verso giusto dei vandali attaccano il ristorante mettendo in subbuglio il locale e i fragili equilibri della famiglia. Reboot dell’omonimo film di Gabriele Muccino campione di incassi del 2018, A casa tutti bene – La serie è un family drama prodotto da Sky e da Lotus Production, una società Leone Film Group. Otto episodi girati da Gabriele Muccino e da lui scritti insieme a Barbara Petronio (anche produttrice creativa), Andrea Nobile, Gabriele Galli, Camilla Buizza. Lo show è prodotto da Sky e Marco Belardi per Lotus Production – società di Leone Film Group.

Il cast di A casa tutti bene – La serie

Un grande cast corale interpreta i membri della numerosa famiglia protagonista, nei suoi due rami: Laura Morante (Lacci, Ciliegine, Ricordati di me) e Francesco Acquaroli (Fargo, Suburra – la serie, Alfredino – Una storia italiana) guidano il cast nei ruoli di Alba e Pietro Ristuccia, proprietari del ristorante San Pietro, a Roma, e genitori di Carlo, Sara e Paolo interpretati rispettivamente da Francesco Scianna (Baarìa, La mafia uccide solo d’estate, Latin Lover), Silvia D’Amico (The Place, Hotel Gagarin, Christian) e Simone Liberati (Petra, La profezia dell’armadillo, Suburra).

Euridice Axen (Gli Infedeli, Loro, Il Processo) è Elettra, ex moglie di Carlo, mentre l’esordiente Sveva Mariani interpreta Luna, la figlia della coppia, legata a Manuel, il cuoco del San Pietro interpretato da Francesco Martino (L’oro di Scampia, Catturandi – Nel nome del padre). Nei panni di Ginevra, attuale compagna di Carlo, Laura Adriani (Tutta colpa di Freud, Non c’è più religione). Antonio Folletto (Gomorra – La serie, Capri-Revolution, I bastardi di Pizzofalcone) è invece il compagno di Sara, Diego.

Quindi i Mariani: Paola Sotgiu (Suburra – la serie) interpreta Maria Mariani, sorella di Pietro e madre di Sandro e Riccardo Mariani, nei cui panni figureranno Valerio Aprea (Boris, Figli, Smetto quando voglio) e Alessio Moneta (1992, Baciami ancora). Emma Marrone (Gli anni più belli) interpreta la compagna di Riccardo, Luana, mentre Milena Mancini (La terra dell’abbastanza, A mano disarmata) sarà Beatrice, la compagna di Sandro. Nel cast anche il giovanissimo Federico Ielapi (Pinocchio, Quo vado?, Tutti per 1 – 1 per tutti), Maria Chiara Centorami (Come saltano i pesci, Universitari – Molto più che amici) e Mariana Falace (Gli anni più belli, Si vive una volta sola).

La sinossi degli episodi quinto e sesto

Maria avverte Alba che Carlo ha intenzione di vendere la villa all’Argentario per comprare le quote dei Mariani nel ristorante. Carlo si sfoga con Ginevra che lo incoraggia a seguire la sua strada. Colpito dalla sua determinazione, le propone di sposarsi. A Sorrento, Sara incontra Regina e diventa molto sospettosa del marito. Mentre Carlo e Riccardo trovano un accordo, una coppia di malviventi attacca il ristorante.

A casa tutti bene – La serie prosegue con il sesto episodio. L’assalto al ristorante attira l’attenzione dei giornali che sospettano un racket. La famiglia teme che Riccardo possa nuocere troppo gravemente agli affari. La Polizia lo interroga, ma lui non dice nulla andando contro il parere di Luana. Carlo è in difficoltà per l’affare in Sardegna. Ginevra accorre in suo aiuto: ipotecheranno la loro casa per dare il saldo a Mandolesi, prima però vanno in comune per le pubblicazioni di matrimonio.

