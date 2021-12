Baptiste 2, arriva su Starzplay la nuova stagione dal 2 gennaio: il poster ufficiale

La seconda stagione di Baptiste inaugura il nuovo anno con il primo episodio in onda in anteprima domenica 2 gennaio sulla piattaforma Starzplay. Il servizio di streamign video continua ad intrattenere i propri abbonati, grazie a un’offerta sempre ricca di contenuti, in grado di competere con colossi quali Netflix, Prime Video e Disney+. Tra tutti, ad esempio, è impossibile non menzionare The Great, la serie incentrata su Caterina II di Russia, conosciuta come La Grande. Il programma ha fatto il suo debutto lo scorso 19 dicembre con la seconda stagione. Ecco dunque cosa dovremo aspettarci dai nuovi episodi di Baptiste.

Al via la nuova stagione di Baptiste: ecco cosa dovremo aspettarci

In questa nuova stagione Julien Baptiste è tornato al lavoro come detective privato, alla ricerca di adolescenti in fuga che non vogliono essere trovati. Ma non è l’uomo che abbiamo lasciato alla fine della prima stagione. Un’orribile tragedia personale lo ha lasciato con il cuore spezzato. Si è allontanato dalla moglie Celia ed è alla ricerca di una qualsiasi distrazione, che sia il fondo di una bottiglia o un nuovo caso. Quando Julien vede l’ambasciatrice britannica in Ungheria fare un appello televisivo per ritrovare la sua famiglia scomparsa ne approfitta e decide di prendere il caso.

Parte verso la località di montagna dove Emma Chambers era in vacanza con il marito e i due figli, e si insinua nel suo mondo alto locato. Mentre in un primo momento Emma trova l’intrusione di Julien sorprendente e in qualche modo delirante, capisce poi che lui è in grado di portare un diverso tipo di determinazione e speranza e che sarà parte fondamentale del ritrovamento dei suoi cari.

Il cast della nuova stagione dello show targato Starzplay

Le nuove vicende di Baptiste vedranno coinvolti, ancora una volta, i volti che già nella prima stagione ci avevano convinto. Nel cast troveremo infatti Tchékey Karyo, Fiona Shaw (celebre nel ruolo di zia Petunia in Harry Potter), Emma Chambers e Anastasia Hille. La serie si avvale inoltre della scrittura e della produzione di Harry Williams e Jack Williams con la loro etichetta Two Brothers Pictures. Starzplay è disponibile per il download su Ios e Android, sui canali Prime Video, su Apple TV, Rakuten TV, Mediaset Infinity, Vodafone TV e su Smart TV tramite l’apposito tasto dal telecomando dei principali produttori di TV che consente agli utenti l’accesso diretto alla piattaforma.