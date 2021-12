Incastrati, Ficarra e Picone al debutto con una serie per Netflix: tutte le curiosità

È ormai imminente il debutto di Incastrati, primissima serie diretta e interpretata da Salvo Ficarra e Valentino Picone. Il duo comico siciliano, che più volte abbiamo potuto assistere alla conduzione di Striscia la notizia, è pronto ad intrattenerci con un nuovo show, prodotto da Attilio De Razza per Tramp Limited e distribuito su Netflix. Di genere crime, contaminato dall’irresistibile ironia a cui il duo ci ha abituato nel corso degli anni, sarà visibile a partire dal 1° gennaio. Dal 27 gennaio, invece, la serie sarà invece disponibile in tutti i paesi in cui il servizio è attivo. Scopriamo dunque cosa aspettarci dalla prima avventura seriale di Ficarra e Picone.

Ficarra e Picone, la nuova commedia degli equivoci ambientata in Sicilia: cosa aspettarsi da Incastrati

Incastrati si preannuncia come una tappa decisiva per la carriera di Ficarra e Picone. Oltre ad essere la prima serie per il duo comico, lo show segna anche il loro ritorno in Sicilia, che per dieci settimane ha ospitato le riprese. Costituito da sei episodi, il programma ruoto attorno alle vicende di due uomini, la cui unica colpa sarà quella di essere capitati nel posto sbagliato al momento sbagliato. A dare inizio al tutto sarà un misterioso omicidio – il primo morto nella filmografia di Ficarra e Picone – in cui, per una serie sfortunate circostanze, i due protagonisti si ritroveranno appunto Incastrati. I due, nei panni di titolari di una ditta di elettrodomestici, in giro per la Sicilia con il loro furgone, saranno perciò braccati sia dalla polizia che dalla malavita organizzata.

Sarcasmo, una velata critica al malcostume italiano – con particolare accento su quella tendenza alla corruzione – e tanta ironia sono gli ingredienti del nuovo show. In gestazione già prima del lockdown, Incastrati è una sfida sotto diversi punti di vista che il duo comico ha voluto affrontare. “Quando Netflix ci ha proposto la serie, non eravamo ancora nella pandemia. Poi in lockdown abbiamo sperimentato la scrittura a distanza.” – hanno difatti ammesso Ficarra e Picone, proseguendo – “Certo sul set abbiamo dovuto fare i conti con i tamponi e tutte le altre cautele ma poi sono arrivati i vaccini. Però, diciamo che la serie ci ha in qualche modo distratti dalla pandemia, ci ha aiutati ad affrontare questo periodo non facile.”

Il cast della prima serie realizzata da Ficarra e Picone

Incastrati è pronta a divertirci e a farci anche riflettere, grazie anche a un cast variegato. Nella serie, infatti, oltre a Salvo Ficarra (Salvo) e Valentino Picone (Valentino), troveremo Marianna di Martino (Agata Scalia), Anna Favella (Ester), Tony Sperandeo (Tonino Macaluso, detto “Cosa Inutile”), Maurizio Marchetti (Portiere Martorana), Mary Cipolla (Signora Antonietta), Domenico Centamore (Don Lorenzo, detto “Primo Sale”) e Sergio Friscia (Sergione). La serie vede tra gli scrittori anche Fabrizio Testini, Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli. Tra i produttori Nicola Picone per Tramp Limited.

LEGGI ANCHE: MasterChef Italia 11 anticipazioni nuova puntata: ingresso nella cucina e prima prova in esterna