“Incastrati”, Ficarra e Picone debuttano su Netflix con la prima serie [TRAILER]

Un omicidio, due amici capitati nel posto sbagliato al momento sbagliato e tanti malintesi che li porteranno in situazioni surreali. Questo è il mix di ingredienti, tra comicità e genere crime, della nuova serie italiana Incastrati, disponibile dal 1° gennaio 2022 su Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Scritta, diretta e interpretata da Salvo Ficarra e Valentino Picone, che per la prima volta si cimentano con la serialità, Incastrati è prodotta da Attilio De Razza per Tramp Limited ed è interamente girata in Sicilia.

Ficarra e Picone al timone di una nuova serie evento Netflix: cosa aspettarsi da Incastrati

Dopo il bancone di Striscia la notizia, il duo comico siciliano è pronto a misurarsi con una nuova sfida professionale. Incastrati è una serie comedy in 6 episodi che, attraverso il linguaggio e l’ironia tipici di Ficarra e Picone, racconta, in perfetto stile commedia degli equivoci, una vicenda criminosa. Al centro della storia troveremo due amici (interpretati dai due comici). I protagonisti rimarranno coinvolti nelle vicende di un omicidio eccellente. Cercando di scappare dalla scena del crimine, tuttavia, i due si mettono sempre più nei guai. Il tutto avverrà in un crescendo di eventi che li porterà addirittura a dover fare i conti con la mafia.

Lo show si avvale di un cast variegato. Nella serie, infatti, oltre a Salvo Ficarra (Salvo) e Valentino Picone (Valentino), troveremo Marianna di Martino (Agata Scalia), Anna Favella (Ester), Tony Sperandeo (Tonino Macaluso, detto “Cosa Inutile”), Maurizio Marchetti (Portiere Martorana), Mary Cipolla (Signora Antonietta), Domenico Centamore (Don Lorenzo, detto “Primo Sale”) e Sergio Friscia (Sergione). La serie vede tra gli scrittori anche Fabrizio Testini, Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli. Tra i produttori Nicola Picone per Tramp Limited.

