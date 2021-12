GF Vip, lutto per il concorrente Alessandro Basciano, la sorella: “Ci mancherai tanto” [FOTO]

Grave lutto per Alessandro Basciano, il concorrente dell’attuale sesta edizione del Grande Fratello Vip. Purtroppo, nelle scorse ore è venuto a mancare il nonno del gieffino. A diffondere la notizia è stata la sorella del modello, Giorgia Nicole Basciano, pubblicando una foto del nonno ancora sorridente. A corredo dell’immagine resa nota sul profilo Instagram, la ragazza scrive: “In questo giorno di festa te ne sei andato. Mi dispiace non essere stata lì. Nonnino ci mancherai tanto“. La storia è stata poi condivisa anche nell’account ufficiale del concorrente Alessandro Basciano.

L’ex di Uomini e Donne e di Temptation Island è stato informato sull’accaduto proprio in queste ore. Una spiacevole situazione che, nel loft di Cinecittà, purtroppo si è verificata già in passato con altri concorrenti del reality show. Ad esempio nella scorsa edizione piombò la notizia della perdita di Dayane Mello. Allora, la modella brasiliana perse il fratello Lucas in un incidente stradale. Anche Daniele Bossari, in una lontana edizione uscì temporaneamente dal gioco per recarsi ai funerali del manager dello spettacolo Franchino Tuzio. Con l’attuale condizione pandemica che ormai da più di due anni condiziona la quotidianità di tutti, complicherà probabilmente un po’ le dinamiche, ma sapremo presto se sarà possibile per il giovane trentaduenne genovese raggiungere la sua famiglia.

Alessandro Basciano uno dei più discussi del GF Vip: i motivi

Gli ultimi concorrenti entrati nella Casa del Grande Fratello Vip hanno spezzato gli equilibri e rivoluzionato alcune dinamiche tra gli inquilini del reality show. Se da un lato il pubblico vede Biagio D’Anelli avanzare e poi retrocedere dinanzi all’attrazione che sente per Miriana Trevisan, anche Alessandro Basciano si è reso protagonista di “maliziosi” approcci con alcune donne del spiato loft di Canale 5. Soleil Sorge, Jessica Selassié e Sophie Codegoni: due bionde ed una mora a contendersi il modello. Ma ad aver conquistato Basciano è stata l’ex tronista di Uomini e Donne con cui si è chiuso in magazzino lasciandosi andare ad un momento molto intimo.

Chi è la sorella del concorrente del GF Vip: anche lei volto popolare sul piccolo schermo

Come ben sappiamo, il fratello di Giorgia Nicole Basciano, prima di approdare nella Casa del Grande Fratello Vip ha partecipato a Uomini e Donne durante il trono di Giulia Quattrociocche in veste da corteggiatore, e tentatore a Temptation Island. Altrettanto nota su Instagram è Giorgia che vanta ben più di 30mila followers. La Basciano, oltre ad essere una donna del profilo appariscente, non è del tutto sconosciuta nel mondo dello spettacolo. Infatti, oltre ad essere una modella, ha avuto esperienze sul piccolo schermo. Una fra queste, la partecipazione a Ciao Darwin.

