Uomini e Donne, Alessandro Verdolini torna sui social dopo la scelta di Andrea Nicole

Nell’ultima puntata andata in onda di Uomini e Donne, Andrea Nicole ha finalmente deciso di abbandonare il programma con la persona con cui ritiene voler passare la sua quotidianità. Proprio per questo ha scelto Ciprian. I due, infatti, nell’ultimo periodo erano sempre più complici, fino a quando l’ormai ex tronista, messa alle strette dal resto della produzione, ha ammesso i suoi reali sentimenti nei confronti del suo corteggiatore. Con questo gesto così improvviso ha scelto così di chiudere in anticipo il suo trono. Peccato che a Maria De Filippi e al resto della redazione non siano state molto gradite le modalità in cui la tronista ha deciso di uscire allo scoperto con la sua nuova relazione. La padrona di casa, infatti, si è detta molto dispiaciuta e addirittura delusa da Andrea Nicole, per le bugie raccontate.

La tronista ha fatto il suo ingresso in studio per raccontare una volta per tutte le verità. Andrea Nicole era in compagnia del suo attuale compagno, Ciprian. Eppure, l’atteggiamento dei due diretti interessati non ha convinto molto gli altri presenti in studio, In particolare, l’ormai ex corteggiatore Alessandro Verdolini è rimasto molto triste e allo stesso tempo spiazzato dell’improvvisa scelta della tronista. Il giovane si è anche sfogato di fronte le telecamere di Witty, “Non l’avrei mai pensata una cosa del genere, anche se è vero che uno quando è innamorato. Però per correttezza verso chi lavora e anche nei miei confronti. Lei non ha minimamente pensato a me“, ha esordito Alessandro Verdolini di fronte le telecamere di Witty Tv.

Alessandro Verdolini torna sui social dopo la scelta

Il giovane corteggiatore di Andrea Nicole, subito dopo il termine della puntata è intervenuto sui suoi social. “A breve vi farò ringrazierò tutti quanti”, ha scritto Alessandro Verdolini sul suo profilo Instagram. Il giovane ci ha tenuto a ringraziare tutto il pubblico che in ogni occasione ha sempre trovato il modo di sostenerlo a distanza e si è detto molto soddisfatto del suo percorso nonostante l’epilogo. L’ex corteggiatore è sempre stato sé stesso in ogni occasione, ma non ha mai sospettato nulla del genere. “Faceva più figura lei e io non venivo mancato di rispetto. Non ho altre parole“, ha continuato Alessandro Verdolini. Il giovane sicuramente nei prossimi giorni racconterà le sue emozioni al pubblico che lo segue. Nel frattempo sembra che Andrea Nicole e Ciprian si stiano godendo indisturbati la loro storia d’amore. Il mondo del web, dopo l’ennesima delusione a Uomini e Donne, si è schierato contro l’ex tronista per il suo atteggiamento. Alessandro Verdolini riuscirà a perdonare Andrea Nicole, ma soprattutto volterà pagina? Ancora troppo presto per trarre conclusioni.

