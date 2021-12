Karina Cascella sbotta sui social contro i concorrenti del GF Vip: “Ma un minimo di pudore?”

Karina Cascella è sempre molto attiva sui suoi social e non manca mai l’occasione di commentare il mondo del gossip attraverso i suoi profili. Nonostante la showgirl abbia comunicato qualche mese fa di voler stare per un po’ di tempo lontana dal piccolo schermo, non smette comunque di esercitare la sua professione, quella dell’opinionista. Proprio nelle scorse ore, infatti, la Cascella ha sbottato attraverso i suoi profili social per l’atteggiamento dei concorrenti di quest’edizione del GF Vip. All’interno della casa di Cinecittà, infatti, si stanno formando le prime coppie e alcune sono già scoppiate. Tra queste è sicuramente finito sotto i riflettori anche il flirt iniziato tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni.

I due concorrenti, infatti, dopo aver provato a conoscersi meglio avevano deciso di mettere un punto alla loro frequentazione all’interno del reality. L’ex tronista aveva anche attaccato duramente l’imprenditore per le sue continue avances, ma sembra che poi abbia deciso di dargli un’altra possibilità. Gianmaria Antinolfi si è così subito buttato di nuovo a capofitto nella conoscenza della giovane influencer. I due, infatti, da qualche giorno passano sempre più tempo insieme e non mancano anche l’occasione di scambiarsi dolci effusioni, nonostante abbiano sempre le telecamere puntate addosso. Ma proprio questo loro atteggiamento spontaneo, ma allo stesso tempo sfrontato pare non essere stato molto gradito da Karina Cascella.

Karina Cascella non le manda a ridire a Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi

L’opinionista nella ultime Instagram Stories condivise sul suo profilo ha pubblicato un filmato che vede protagonisti i due gieffini, mentre si scambiano un bacio molto passionale. “Ma un minimo di pudore? Manco fosse amore“, ha esordito la showgirl. Karina Cascella ha voluto esprimere il suo pensiero riguardo gli atteggiamenti avuti dagli inquilini della casa di Cinecittà quest’ultimo periodo, dal triangolo tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge al flirt tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. L’opinionista, infatti, non avrebbe gradito il comportamento dei gieffini nel dare in pasto al pubblico tutti i loro sentimenti, considerati addirittura non veritieri dalla showgirl. “Lo dovrebbero chiamare il ‘Grande Bordello’“, ha continuato Karina Cascella ormai senza più alcun freno. Parole molto forti nei confronti del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Eppure, nonostante gran parte dei suoi followers si sono mostrati in accordo con la sua opinione, altrettanti utenti hanno duramente criticato Karina Cascella per i suoi commenti. Ma come ben sappiamo, l’opinionista non lascia nulla in sospeso e anche questa volta ha colto l’occasione per ritornare tra le sue Instagram Stories e replicare ai suoi haters. La showgirl ha dichiarato di essere fermamente convinta delle sue opinioni e ha ammesso di non essere molto contenta della piega che sta prendendo quest’edizione del GF Vip. Alfonso Signorini replicherà alla sua provocazione? Staremo a vedere.

