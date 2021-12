Il principe Carlo non parla con il figlio Harry da 8 mesi: rapporti ‘ai minimi storici’

I rapporti tra il principe Carlo e il figlio Harry non sarebbero dei migliori. Secondo l’indiscrezione lanciata dal The Sun, infatti, i due non si parlerebbero oramai da molti mesi e il dialogo sarebbe ai minimi storici. Entrambi, però, sono accumunati da un periodo poco roseo nel gradimento dell’opinione pubblica. Gli esperti, infatti, credono che la scarsa popolarità dell’erede al trono porterà l’Australia ad allontanarsi dalla Corona, seguendo l’esempio delle Barbados dopo la morte della regina Elisabetta. La frase di Harry sulla felicità sui luoghi di lavoro, invece, è apparsa ipocrita e ha sollevato commenti negativi.

Il principe Harry non parla con il padre Carlo da otto mesi

Secondo una notizia lanciata in esclusiva dal The Sun, il principe Carlo e suo figlio Harry si sono “parlati a malapena” negli ultimi otto mesi e i rapporti tra loro sono “ai minimi storici”. Gli attacchi personali del principe contro suo padre dopo la Megxit li hanno inevitabilmente allontanati e l’erede al trono ne sarebbe uscito “profondamente scioccato e ferito“. Alcune fonti vicino al Palazzo, dunque, hanno affermato che Carlo sta “mantenendo un silenzio dignitoso” nel timore che un battibecco pubblico possa danneggiare il suo futuro regno. Di fatto, però, padre e figlio non si parlano faccia a faccia dal funerale del principe Filippo, avvenuto lo scorso aprile.

Da quando i Sussex hanno lasciato il Regno Unito, inoltre, tra le famiglie ci sono state solo poche conversazioni telefoniche “movimentate“. Che la situazione non fosse idilliaca, d’altronde, si capiva anche dalle accuse che il figlio aveva rivolto al padre durante l’intervista ad Oprah Winfrey. Harry, infatti, ha accusato Carlo di averlo “letteralmente tagliato fuori finanziariamente“, nonostante gli avesse donato 2 milioni di euro in quell’anno. Quando, in seguito, è rientrato a Londra per l’inaugurazione della statua dedicata a Lady Diana non ha incontrato il padre.

L’Australia potrebbe lasciare la Corona sotto il principe Carlo?

Intanto sia il principe Carlo che il secondogenito Harry non godono di ottima popolarità. Secondo quello che Cindy McCreery, professoressa dell’Università di Sydney, ha dichiarato all’Express.co.uk, l’Australia potrebbe seguire a breve l’esempio delle Barbados e lasciare la Corona britannica. Al momento la questione politica del paese è molto complessa, sebbene ci sia un’ampia parte della popolazione che propende per la repubblica. Ma con il regno di Carlo le cose potrebbero cambiare veramente. A tale proposito l’esperta ha dichiarato: “In molti modi, la regina Elisabetta è stata un capo di stato ampiamente venerato e ammirato in Australia, ma anche in tutto il mondo, al punto che è difficile immaginare un capo di stato che sarebbe ugualmente ammirato e rispettato“.

Secondo alcuni sondaggi, inoltre, il principe Carlo non è considerato “affidabile” da molti australiani, che vedono di cattivo occhio la sua difficoltà a mantenere buoni rapporti con Harry e Meghan. Le cose – conclude l’esperta – potrebbero andare meglio con i reali più giovani. Quando il principe William e Kate Middleton hanno visitato l’Australia con il piccolo George nel 2014, l’idea di repubblica australiana aveva raggiunto il livello più basso in più di tre decenni.

La polemica contro il principe Harry e le affermazioni “ipocrite”

Il principe Harry al momento non gode di popolarità maggiore. Il marito di Meghan Markle, infatti, ha rilasciato di recente delle dichiarazioni che hanno sollevato un polverone. Mentre discuteva della sua start-up di salute mentale BetterUp, infatti, ha invitato tutti a lasciare il lavoro se questo non porta felicità. Il duca di Sussex, infatti, ha parlato con la rivista FastCompany del fatto che il mondo deve aderire a un risveglio della “salute mentale”. E per stare bene mentalmente è possibile lasciare un lavoro che non soddisfa più. La sua affermazione deriva certamente dalla sua esperienza personale, che lo ha visto abbandonare la Famiglia Reale negli ultimi anni. Il principe ha anche citato un sondaggio che stima che quasi un quarto dei lavoratori del Regno Unito sta pianificando attivamente di cambiare datore di lavoro. Ma molti utenti sui social hanno criticato come “ipocrita” le parole del principe.

