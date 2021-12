Prima di “Amici”, Cosmary a “Miss Italia” e “Tú sí que vales” [VIDEO]

Nel corso della scorsa puntata domenicale di Amici, Cosmary Fasanelli è diventata una nuova allieva della scuola di Canale 5. La danzatrice, infatti, ha vinto la sfida contro Virginia, ultima nella classifica interna dopo una settimana dal suo ingresso. Ora, Cosmary, è sotto la guida di Alessandra Celentano che inizialmente non è stata d’accordo con il suo ingresso. Infatti, la maestra si è scagliata contro il giudice della gara, ovvero Garrison Rochelle che ha appunto giudicato la sfida eliminando Virginia.

Mentre la Fasanelli ha ufficialmente iniziato il suo percorso nella scuola di Amici, è finita al centro dell’attenzione mediatica per non essere un volto così sconosciuto alla televisione italiana. A saltare all’occhio sono, infatti, le sue partecipazioni ad altri programmi oltre al talent show. La ballerina, da poco entrata nella scuola di Canale 5, recentemente ha fatto parte del corpo di ballo del programma di Alessandro Cattelan, Da Grande. E non solo.

Il retroscena sulla carriera della ballerina [VIDEO]

Molti dettagli che riguarderebbero il passato professionale della nuova allieva di Amici, starebbero componendo un puzzle molto interessante. Cosmary Fasanelli è stata nel cast di Battiti Live e del programma Rai Canzone Segreta. Ma non è tutto. La Fasanelli, con la fascia di Miss Miluna Puglia ottenuta nel 2019, nello stesso anno ha partecipato al concorso di bellezza nazionale, Miss Italia, presentandosi con il numero 57. Ora è emerso un nuovo retroscena nella carriera dell’attuale allieva del talent. Prima di Amici Cosmary si è esibita sul palcoscenico di Tú sí que vales. In quell’occasione, la ragazza aveva ricevuto anche molti complimenti dalla giuria. Soprattutto da Rudy Zerbi e Maria De Filippi.

Flirt tra Cosmary e Aka7even? I rumors

La nuova ballerina della scuola di Amici ha già un ricco bagaglio di indiscrezioni anche in merito al gossip. Secondo alcuni utenti sui social, la Fasanelli, di recente, avrebbe avuto anche una frequentazione con l’ex concorrente di Amici, nonché uno dei big del prossimo Festival di Sanremo, Aka7even. Una liaison che sarebbe già terminata. In una serie di Instagram Stories, il cantante avrebbe ammesso di essere single. Ma, le teorie sulle quali descriverebbero un certo trascorso fra i due, nascono da un ulteriore intervento sui social che vede Aka7even postare una serie di emoji della risata quando Cosmary è entrata nella scuola di Canale 5. Al momento nessuno dei due non ha né confermato e né smentito il gossip. Lo faranno? Vedremo!

