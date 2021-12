Rkomi, dopo “La coda del diavolo” con Elodie, arriva Sanremo 2022 [FOTO]

Con La coda del diavolo, la voce di Rkomi accompagnata dal timbro di Elodie, è in cuffia dalla mezzanotte del 1 dicembre scorso. Una traccia pop, fresca e piena di ritmo che racconta la storia di due amanti che si tengono per mano anche sotto la coda del diavolo. Ma altrettanta curiosità è scoprire ora quale sarà il brano che porterà il rapper sul palco del Teatro Ariston.

Rkomi è tra i 22 big partecipanti alla kermesse sanremese, che vedrà per il terzo anno consecutivo Amadeus al timone del Festival dall’1 al 5 febbraio 2022. Classe 1994, Rkomi comincia la sua carriera quando ha appena 17 anni con i primi mixtape autoprodotti. Dopo aver guadagnato una grande fama nella scena del rap, prosegue il suo percorso evolutivo appassionandosi al rock e alla canzone italiana. Intraprende uno studio più accurato che lo porta ad approcciarsi alla melodia e a creare un genere tutto suo a cavallo tra il rap e la canzone d’autore a cui aspira.



Il suo ultimo lavoro ufficiale è Taxi Drive, disco più ascoltato del 2021 su Spotify, è un concept album in cui ospita un artista per traccia. Nel disco, chiosano infatti i nomi di: Tommaso Paradiso, Gazzelle, Ariete, Irama, Shablo, Sfera Ebbasta, Roshelle, Dardust, Ernia, Gaia, Tommy Dali e Chiello.

Rkomi: per il giovane rapper milanese, disco di platino e ora Sanremo [FOTO]

Mirko Manuele Martorana, in arte Rkomi, nasce a Milano il 19 Aprile del 1994, cresce a Calvairate, un quartiere popolare di Milano. Dopo aver frequentato l’alberghiero, il suo sogno è portare ovunque la sua musica. Inizia con Calvairate Mixtape nel 2014. Ma è solo diversi anni dopo dal suo debutto nel mondo della musica italiana, che Rkomi torna sulla scena pubblicando un brano su YouTube, intitolato Dasein Sollen.

L’EP del 13 ottobre del 2016 è molto apprezzato dal pubblico tanto da conquistare un disco di platino per il brano Aereoplanini di carta. Gli inizi della sua carriera vedono un contratto con l’etichetta Roccia Music di Shablo e Marracash, e ancora collaborazioni con diversi artisti e cantanti della scena hip hop italiana e raggiungere i primi posti nella classifica FIMI, diventando disco d’oro in poche settimane. Dopo il suo nuovo EP intitolato Ossigeno, un libro autobiografico, un singolo Non ho mai avuto la mia età e un altro album dal titolo Dove gli occhi non arrivano, il cantante collabora con Elisa creando un singolo dal titolo Blu.

Oggi, in un post pubblicato sul profilo Instagram di Rkomi si legge: “Il viaggio di Taxi Driver continua.

Prossima tappa: Sanremo 2022“. E allora non resta che attendere l’inizio della kermesse sanremese per esser spettatori del prossimo viaggio del rapper.

