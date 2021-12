Alessandro Borghese – 4 ristoranti, da domani i nuovi episodi su Sky

L’iconico van dai vetri oscurati è pronto a rimettersi in viaggio alla scoperta di nuove e imperdibili tendenze della ristorazione italiana. Ma soprattutto per portare Chef Borghese in giro da Nord a Sud ad arbitrare le nuove sfide di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. Lo show originale Sky realizzato da Banijay Italia ripartirà da domenica 5 dicembre, per sei settimane, su Sky e NOW.

Alessandro Borghese – 4 ristoranti: nuove sfide da domenica

Quattro ristoratori con qualcosa in comune, ognuno desideroso di dimostrare di essere il migliore, in gara per ottenere l’agognato “dieci” dello chef Borghese. Un meccanismo tanto semplice che, mettendo in sfida quattro ristoratori, è diventato un appuntamento fisso per il pubblico. Un vero e proprio cult della televisione italiana che ha creato un’abitudine. E ha trasformato semplici ristoratori in concorrenti di una sfida senza esclusione di colpi, con l’irrinunciabile pagella da stilare a fine pasto. Il meccanismo di Alessandro Borghese 4 Ristoranti rimarrà immutato, anche nelle sfide di questo nuovo ciclo di episodi. Lo show prenderà il via dal 5 dicembre ogni domenica in prima serata su Sky Uno. La trasmissione sarà disponibile on demand nonché visibile su Sky Go e in streaming su NOW.

Quattro ristoratori della stessa zona di appartenenza si sfidano per stabilire chi tra di loro è il migliore in una determinata categoria. Ciascuno di loro invita gli altri tre che, accompagnati dallo chef Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 location, menu, servizio, conto e la categoria Special, che cambia di puntata in puntata. Gli sfidanti, infatti, dovranno confrontarsi su uno stesso piatto, protagonista di quella puntata. In palio per il vincitore di ciascuna puntata, l’ambitissimo titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività.

Le anticipazioni della prima puntata

In questo nuovo viaggio lungo la Penisola, Chef Borghese visiterà alcuni dei luoghi più affascinanti e caratteristici d’Italia: la Valpolicella nella provincia di Verona, l’isola di Pantelleria, Siena, Asti, la Barbagia (nella Sardegna centrale, sui fianchi del massiccio del Gennargentu).

Nel corso del primo episodio, si parte dal Trentino per eleggere il miglior ristorante di cucina ecogreen. In uno dei luoghi più verdi d’Italia, infatti, in molti casi anche la ristorazione ha deciso di tingersi di green, con ristoratori che offrono ai clienti esperienze di qualità rispettando l’ambiente. Una chiave affascinante ma anche delicata, per una missione che è quella di portare in tavola piatti gustosi e capaci di raccontare bene il proprio territorio tenendo alta comunque l’attenzione alla salvaguardia dell’ambiente circostante. A contendersi il titolo ci sono: Giada con La Casina, Alessandra con Berry House, Alice con La Cantinetta e Alessio con Pineta Caldonazzo. Per loro, la categoria special sarà il salmerino.

Come da tradizione, ogni pasto sarà preceduto dalla scrupolosa ispezione dello chef Borghese della cucina del ristorante. Tutto viene osservato nei minimi dettagli, per un’analisi che prosegue poi anche durante il pasto, concentrandosi sul personale di sala, messo alla prova su accoglienza, servizio al tavolo, descrizione del piatto e del vino. Solo alla fine si scopre il giudizio di chef Borghese, che con i suoi voti può confermare o ribaltare l’intera classifica. Tutti i ristoranti che partecipano al programma sono identificabili attraverso un “bollino” 4 RIstoranti, esposto all’esterno, una rete di locali testati da chi se ne intende: i ristoratori stessi.

LEGGI ANCHE: Love is in the Air, anticipazioni da lunedì 6 a venerdì 10 dicembre: si avvicina la verità per Serkan