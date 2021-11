Giucas Casella e quel messaggio a Raffaella Carrà [FOTO]

Giuseppe Casella Marola, alias Giucas Casella, è nato a Termini Imerese, un paese in provincia di Palermo il 15 novembre del 1949. Oggi vive a Roma, ha 72 anni ed è uno dei concorrenti più amati della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Questa sera 29 novembre, l’illusionista sarà uno dei protagonisti della diretta. Perché? A trascinarlo nel vortice del gossip è una sua recente dichiarazione. In confessionale, durante un gioco a quiz con Manila Nazzaro, alla vista del mini cartonato di Patrizia de Blanck, Giucas ha ammesso che è stata una sua ex fiamma. Ci sarà da divertirsi nella prossima puntata, quando probabilmente, un confronto con la stessa contessa intratterrà il pubblico a casa e i Vipponi di questa edizione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Una vita particolarmente ricca di eventi quella di Giucas che ha inizio proprio in tenera età. Secondo figlio di una famiglia composta da cinque persone, è nato dall’amore di papà Vincenzo, muratore, e della madre Rosalia, casalinga e sordomuta. A sei anni, Giucas ha un bruttissimo incidente che gli poteva costare cara la vita. Cade in un pozzo e con la sola forza del pensiero riesce a mettersi in contatto con la madre che non poteva udirlo e lo soccorre. Il padre crede che suo figlio sia posseduto dal diavolo e lo porta dal parroco. Ma sarà lui, il primo, a credere fortemente che quel bambino abbia un dono.

Altre simili situazioni hanno portato poi Casella ad avvicinarsi alle dottrine di matrice orientale e allo yoga. Lascia la Sicilia per diffondere i suoi spettacoli con numeri sempre più attrattivi in tutta Italia finché a 28 anni dopo la morte della madre, decide di organizzare un ultimo spettacolo, dopodiché il sipario si sarebbe chiuso. Ma è al Bagaglino di Roma che viene notato dalla segretaria di Pippo Baudo. Da quell’incontro fortunato il nome di Giucas diventa Nazionale per poi superare i confini dell’Italia ed arrivare lontano, oltre il confine conosciuto da migliaia di persone per quel “Quando lo dico io” durante l’ipnosi o dal numero delle mani legate.

Giucas: la vita privata e il ricordo di Raffaella Carrà [FOTO]

L’illusionista, ora anche concorrente del GF Vip, ha tutelato la sua vita privata imponendo una severa privacy. Quello che sappiamo è la nascita di suo figlio, James, nel 1986, nato dalla storia d’amore con una modella inglese. Delle relazioni di Casella non si è mai saputo nulla finché non è stato un personaggio pubblico a riferire negli studi di Barbara d’Urso la storia d’amore con la doppiatrice Valeria Perilli. I due starebbero insieme da 40 anni. Nonno moderno Casella, che ama condividere parte della sua quotidianità suoi social. Ed è scorrendo la galleria fotografica del suo profilo Instagram che ritroviamo un volto a tutti ben noto e familiare, ovvero quello di Raffaella Carrà. Il ritratto appartiene a tanti anni fa e il post in calce ne sottolinea il suo personale saluto alla showgirl.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giucas (@giucas_casella)

LEGGI ANCHE: GF Vip, Lulù Selassié a rischio eliminazione? La reazione di Manuel Bortuzzo [VIDEO]