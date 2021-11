Buon compleanno a Teresa Mannino: un’attrice dalla comicità indiscussa [VIDEO]

149 anni fa, il poeta Giosuè Carducci componeva il sonetto dal titolo Il bove. 85 anni fa invece, negli Stati Uniti, veniva pubblicato il primo numero della rivista Life. Il 23 novembre 2021, è una data importante per la ricorrenze delle piccole rivoluzioni che nel tempo hanno dettato mode, usi e costumi. Menti celebri hanno lasciato una traccia nella storia, come anche altrettanti attori e attrici come Teresa Mannino, che attraverso una sana comicità hanno raccontato una realtà spesso scomoda infiocchetta da una fragorosa risata.

Il cabaret dell’interprete è un chiaro esempio di pura satira. Leggera e divertente. Capace di non sminuire “quello che non va” in una società spesso bigotta e dalle menti poco elastiche. Il cliché perde il suo reale significato e si tinge di originalità grazie “al dire” di Teresa Mannino. L’attrice è tornata sul palco del Teatro degli Arcimboldi di Milano per brillare nuovamente sotto i riflettori di Zelig. E non possiamo che celebrare il suo ritorno e la sua arte attoriale nel giorno del suo 51esimo compleanno.

Teresa Mannino riparte insieme a Zelig: un ritorno da standing ovation

Uno dei suoi ultimi monologhi più apprezzati e cliccati sul web, è proprio lo sketch in cui racconta cosa vuol dire avere 50anni: “Noi non siamo più esseri umani, siamo soltanto dei consumatori. Il sistema ti dice: tu non sei vecchia, tu sei una splendida cinquantenne, sei una trentenne con 20 anni di esperienza in più“, recita l’attrice sul rinomato palco di Zelig tra lo scroscio degli applausi e risate proveniente dal pubblico che, anche se in forma ridotta per via delle restrizioni anti Covid, è finalmente tornato a battere le mani dal vivo.

L’attrice tra palchi teatrali, film e amori ‘segreti’

La Sicilia è nel suo verbo e nel suo sangue. Un amore profondo che l’accompagna con fierezza sui palchi, calcati da lei negli anni. È una delle figure femminili più amate della televisione nel mondo della comicità. I suoi primi passi, che poco a poco hanno costruito un professionale percorso attoriale, l’hanno vista studiare recitazione al Teatro Carcano di Milano per poi avviare la sua carriera teatrale con spettacoli importanti come Lisistrata di Aristofane. Dopo diverse esperienza sul palcoscenico, l’attrice affina la talentuosa indole al cabaret ed entra nel mondo dello spettacolo lavorando in radio. Ma è a Zelig che Teresa Mannino ottiene la fama passando da Zelig Off, dal 2004 al 2018, a Zelig Circus nel 2013.

L’attrice continua a portare avanti la carriera cinematografica recitando in film come Amore, bugie & calcetto di Luca Lucini, La fidanzata di papà di Enrico Oldoini. A Natale mi sposo di Paolo Costella Teresa Mannino interpreta Gina. E poi uno degli ultimi, La notte è piccola per noi di Gianfrancesco Lazotti, qui l’attrice è Enrica.

Donna espansiva sul palco quanto riservata nella vita privata. Teresa Mannino ha sulle spalle un divorzio, ma ha un amore e una figlia che dirigono il suo presente e il suo futuro. Era ancora impegnata quando in un Autogrill a Verona conosce Andrea. Un batterista del quale se ne è innamorata di nascosto. Ma, dopo aver lasciato il marito, entrambi hanno potuto riprendere dal punto in cui il loro amore era rimasto in sospeso. E oggi, il frutto del sentimento che li ha uniti fin da subito, si chiama Giuditta. Buon compleanno all’attrice dalla comicità indiscussa anche dalla redazione di VelvetMAG.

