Buon compleanno Miley Cyrus: anima dolce, ma sempre rock

Oggi, 23 novembre, Miley Cyrus spegnerà ben 29 candeline. La cantante è ormai a un passo dal traguardo dei 30 e di strada ne ha già fatta nel mondo della musica e non solo. L’artista si è fatta conoscere al pubblico ai suoi esordi con Hannah Montana. Disney Channel all’epoca scelse proprio la Cyrus per interpretare la teenager dalla doppia vita segreta, di giorno studentessa di liceo e di sera pop-star internazionale. Ed è proprio grazie al suo ruolo nella serie tv che la cantante ha intrapreso anche la sua carriera nel panorama musicale. Nel 2007 ha firmato, infatti, il suo primo contratto discografico con la Hollywood Records, con la quale pubblica il suo primo album in studio da solista, Hannah Montana 2: Meet Miley Cyrus.

Qualche anno più tardi, sempre grazie ad Hannah Montana, Miley Cyrus sbarca anche nelle sale cinematografiche in Hannah Montana: The Movie, il primo film sul grande schermo. Nel 2010, quando viene registrata l’ultima stagione della serie tv, deve però salutare quel personaggio che l’ha accompagnata nei primi anni della sua carriera e che sicuramente nessuno dimenticherà mai. Ma tolta la parrucca bionda, Miley Cyrus decide di dare una svolta importante alla sua carriera, ma soprattutto al suo look.

Dalla dolce Hannah Montana alla trasgressiva Miley Cyrus in Wrecking Ball

Il 2013 è l’anno che ha segnato il cambiamento nella carriera di Miley Cyrus. In quell’anno, infatti, è stato pubblicato il video del suo ultimo singolo discografico, Wrecking Ball. La cantante era ormai cresciuta e aveva da tempo abbandonato i panni della dolce Hannah Montana, per indossarne altri completamente diversi. In molti ricorderanno il suo videoclip mentre canta su una palla di ferro. Uno stile nuovo: capelli corti decolorati e rossetto rosso, decisamente più rock.

Grazie al successo mondiale di Wrecking ball, Miley Cyrus ha anche trionfato come videoclip dell’anno ai MTV Music Awards nel 2014. La carriera dell’artista non ha mai subito una battuta d’arresto, anzi la giovane cantante è sempre riuscita a stare sul pezzo nel corso degli anni e con l’evoluzione degli stili musicali. Uno degli ultimi singoli di successo è stato Midnight Sky, che ha anticipato l’uscita del suo settimo album in studio, Plastic Heart, avvenuta quasi un anno fa.

La tormentata storia d’amore con Liam Hemsworth

Non solo cantante, Miley Cyrus oltre alla serie tv di Disney Channel ha voluto dilettarsi nella recitazione anche sul grande schermo. Tra i suoi film più belli c’è sicuramente The last song, che non solo ha avuto un gran successo tra il pubblico, ma le ha permesso di conoscere l’uomo che avrebbe sposato. Proprio durante le riprese, infatti, l’artista ha conosciuto e si è innamorata di Liam Hemsworth. I due hanno iniziato una storia d’amore, che però è stata molto tormentata e caratterizzata da parecchi tira e molla. Nel 2018 la coppia ha deciso addirittura di convolare a nozze, peccato che solo dopo otto mesi di matrimonio la loro relazione arriva al capolinea. Inutili i tentativi nel ricostruire la loro storia ed entrambi hanno così scelto di prendere strade differenti.

Dopo un breve flirt con Cody Simpson, Miley Cyrus si è dichiarata single e in cerca della persona della sua vita. La cantante si è sempre definita pansessuale. “Non voglio mai etichettare me stessa. Sono pronta ad amare chiunque mi ama per chi sono io“, aveva dichiarato agli esordi della sua carriera. Oggi ne è passato di tempo dal suo debutto nel mondo dello spettacolo, ma in fondo nonostante il suo stile fortemente rock la sua sarà sempre un’anima dolce e romantica.

