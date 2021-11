Monica Bellucci e Vincent Cassel: quando si dice che l’amore è “eterno” [VIDEO]

Nonostante gli anni, alcune storie d’amore continuano a far sognare per la passione mostrata e per il fascino dei protagonisti. Una coppia che è rimasta cristallizzata nelle pagine di cronaca rosa è quella formata da Monica Bellucci e Vincent Cassel. Legati da un profondo sentimento per ben 17 anni. Una delle coppie più glam degli Anni Duemila, capace di illuminare Red Carpet, set cinematografici, copertine e non solo. Il loro amore è anche tra le pagine del libro Le destin tient à un cheveu di Denis Poulin.

L’ex hair stylist diventato scrittore ha rivelato un tenero segreto della coppia Vincent-Bellucci. Il piccolo dettaglio che fa sognare ancora di più risale al 2002 durante le riprese di uno dei tanti film che hanno girato insieme, Irréversible. Erano così innamorati che lui si sarebbe occupato delle parrucche dell’attrice. Monica Bellucci aveva i capelli fragili e, secondo il racconto, l’interprete era solita indossarle. Vincent, ogni mattina, avrebbe dunque preso cura della loro pulizia portandole dal parrucchiere. Questo è solo un piccolo particolare che si intreccia tra le file di una lunga storia d’amore dalla quale sono nate le figlie Deva (2004) e Léonie (2010).

Vincent e Monica: un amore predestinato al sogno

È stato davvero un amore da sogno quello tra la modella e attrice italiana e l’attore, nonché figlio del celebre Jean-Pierre. Si erano incontrati sul set di L’appartamento di Gilles Mimouni. Vincent, allora, era ancora per tutti Vinz, nome del personaggio che ha interpretato nel film L’odio. Pellicola che lo ha trasformato in divo. Da quel momento gli attori hanno vissuto una vita condivisa da ciack insieme, viaggi, famiglia e tanto glamour. Dopo ben 7 film che hanno girato insieme, la separazione ufficiale è arrivata nel 2013. Un addio amaro per la coppia quanto per i fan che consideravano il loro amore destinato a durare per sempre.

L’eternità di quel sentimento si incarna nel profilo della primogenita, Deva. Incredibile la somiglianza con la madre e i dettagli del suo viso che riportano ad un Cassel agli esordi. Oggi la coppia da sogno vive le vite dei genitori separati di questo tempo, ma come spesso hanno dichiarato l’una e legata all’altra, indipendentemente dalle distanze, dagli anni che passano.

Ed è nel giorno del 55esimo anno d’età dell’attore che ripercorriamo i momenti più clou dell’ex coppia. Oggi Vincent festeggia il suo compleanno con accanto l’attuale moglie Tina Kunakey. Modella francese che nel 2019 ha dato alla luce sua figlia Amazonie Cassel.

