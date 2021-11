“Uomini e Donne”, Gemma Galgani positiva al Covid: come sta

Lo spettro del Covid torna ad invadere il mondo dello spettacolo, in particolare quello di Uomini e Donne. Gemma Galgani, infatti, è risultata positiva al virus. Nonostante i protagonisti del dating show condotto da Maria De Filippi siano sempre molto controllati, questa malattia non ha lasciato scampo nemmeno alla storica dama della trasmissione. La dama ha però rassicurato tutto il pubblico di Uomini e Donne ammettendo di sentirsi bene e di non aver alcun sintomo particolare.

Gemma Galgani ha dunque reso nota la sua positività al Covid nel corso dell’ultima puntata che è stata registrata di Uomini e Donne. L’acerrima rivale di Tina Cipollari, infatti, non era fisicamente presente in studio, ma Maria De Filippi le ha dato l’occasione di collegarsi da casa, essendo in buone condizioni di salute. Nessun sintomo particolare per la dama del trono over, ma dovrà comunque rispettare il periodo di isolamento domiciliare come previsto dalle norme per il contrasto della diffusione del Coronavirus. Per qualche puntata dovremmo quindi far a meno della sua presenza.

Gemma si trova in questo momento nella sua abitazione di Torino, dove resterà per i prossimi giorni. Eppure, non è detto che la dama non faccia qualche comparsa nel corso della nuove puntate in collegamento da casa. E siamo quasi certi che anche se a distanza avrà modo di dare spettacolo insieme a Tina Cipollari. Nel frattempo, però le sue frequentazioni dovranno essere messe momentaneamente in pausa in attesa della guarigione dal virus. La dama ancora non si è espressa sull’argomento attraverso i suoi profili social, dove l’ultimo post risale ancora al 27 ottobre. La positività al Covid per Gemma Galgani potrebbe offrire un periodo di riflessione per quel che riguarda la sua vita sentimentale. Al suo ritorno in studio potrebbe comunicare ai suoi corteggiatori le sue decisioni. Staremo a vedere, nel frattempo tutto il pubblico di Canale 5 le augura una pronta guarigione.

