Francesca Cipriani, il “Grande Fratello” un sodalizio celebrato due volte [FOTO]

Grande protagonista di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip è Francesca Cipriani. La showgirl è amata da un vasto pubblico, attento e premuroso. Incoraggiata spesso anche suoi social, i followers lasciano commenti positivi sotto i post che arricchiscono il suo account Instagram. Per la Cipriani si tratta della sua seconda esperienza al GF. Chi rientra nel calderone degli appassionati di reality show, si ricorderà del suo primissimo ingresso.

Quando ancora era semplicemente Francesca, stava per andare in onda la sesta edizione del programma, e lei era tra i favoriti. Parliamo del 2006, un’annata lontana che segna però l’inizio di una carriera sul piccolo schermo non indifferente per Francesca Cipriani. Una volta chiusa la porta rossa della Casa più spiata d’Italia, la televisione accoglie la sua spiccata verve. La showgirl cavalca l’onda della notorietà, invitata come ospite e poi come opinionista in diversi programmi televisivi, fino a diventare conduttrice della rubrica settimanale Show television di Sky nel 2006.

Francesca è riuscita a ritagliarsi un posto nel mondo della televisione, sia come conduttrice, concorrente che inviata. Infatti, è a Domenica Cinque, da Barbara D’Urso che Francesca veste tale ruolo. Poi succede che a volte, come i più grandi amori, fanno un giro immenso per poi ritrovarsi, esattamente come è successo alla Cipriani con il GF. Come è ben noto al pubblico e ai suoi numerosi fan, la showgirl ha riaperto la porta rossa della Casa poche settimane fa per vivere l’edizione Vip.

Francesca Cipriani un prima e un dopo da più di 3mila like [FOTO]

L’attuale concorrente del Grande Fratello Vip non ha mai negato di essersi sottoposta a dei ritocchi chirurgici. Si è rifatta più volte il seno, arrivando a portare anche la decima. Ha poi modificato addome e fianchi. Ma l’intervento che ha fatto più scalpore è stato il ritocco al lato b. La differenza è notevole se si mettono a confronto il prima con il dopo, ma, nonostante la scelta di modificare il suo profilo, Francesca non ha lasciato per strada quello che più ha colpito tanti anni fa i telespettatori, ovvero il suo sorriso. Ecco le due foto scelte dall’account social trasheculturale di Francesca Cipriani; un post che ha raggiunto ad oggi 3.222 like.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @trasheculturale



LEGGI ANCHE: Vi ricordate Maradona di “Masterchef 5”? Ecco che fine ha fatto oggi [FOTO]