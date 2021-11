Vi ricordate Maradona di “Masterchef 5”? Ecco che fine ha fatto oggi [FOTO]

La quinta edizione di Masterchef Italia è stata una tra le più seguite nella storia del cooking show. Il programma, che quell’anno ha visto uscire come vincitrice Erica Liverani, la quale si è contesa il primo posto con Alida Gotta, ha sfornato anche altri talenti culinari. Tra tutti, spunta certamente Maradona Youssef. Nome che non poteva passare inosservato, tanto da attirare l’attenzione dei quattro giudici sin dal primo provino, si è fatto strada approdando dapprima nella masterclass e arrivando a un passo dalla semifinale. Libanese di nascita, triestino d’adozione e tifoso juventino (nonostante il nome), alla sua uscita ha suscitato la commozione dei presenti in studio. Ma, a distanza di 5 anni, che fine ha fatto l’ex cuoco amatoriale? Ecco cosa fa ora.

Ecco cosa fa Maradona Youssef dopo Masterchef 5 [FOTO]

Classe 1986, Maradona Youssef è nato in un villaggio situato a Nord del Libano, vicino Beirut. All’età di 21 anni si è trasferito a Trieste, dove si è iscritto al corso di Scienze dell’Educazione. Su di sé porta un nome impegnativo, che il padre ha scelto appositamente dopo aver assistito alla vittoria dell’Argentina nei Mondiali 1986, in cui si distinse il compianto Pibe de Oro. Al contempo, accanto alla sua passione per il calcio ha coltivato quella per la cucina che, nel 2015, lo ha portato nella cucina di Masterchef. Nel corso della quinta edizione, che ha visto come giudici Bruno Barbieri, Carlo Cracco, Antonino Cannavacciuolo e Joe Bastianich, si è distinto per la sua sensibilità e per il legame con la sua terra.

All’uscita dal cooking show, Maradona ha lavorato per un anno nella brigata dello chef Barbieri presso il ristorante Fourghetti di Bologna. Tra il 2018 e il 2019 è tornato nuovamente a cimentarsi tra i fornelli del programma, nella prima edizione italiana di Masterchef All Stars, classificandosi quinto. Nel frattempo, è divenuto un vero e proprio imprenditore nell’ambito culinario, aprendo in Libano un ristorante italiano. Tuttavia, non ha abbandonato il Paese che nel 2007 lo ha accolto: è possibile infatti trovarlo presso relais Duca di Dolle, a Rolle, in Veneto. Attivo sui social, Maradona condivide sul proprio profilo Instagram alcune istantanee della sua vita. In particolar modo, in uno degli ultimi scatti, qualcuno ha notato una solenne somiglianza con una sua vecchia conoscenza: Carlo Cracco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @maradonayoussef

