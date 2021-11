“GF Vip”, Jo Squillo: la lunga carriera che l’ha portata nel mondo del reality show [VIDEO]

Jo Squillo è uno dei volti più conosciuti del mondo dello spettacolo, se non tra i più apprezzati. Il pubblico ha avuto modo di conoscerla sotto una lente più vicina durante l’esperienza televisiva del Grande Fratello Vip. Con il suo ingresso nella Casa, Giovanna Coletti (in arte Jo Squillo) ha mostrato ciò che si cela dietro l’abito da Dj o conduttrice. Una donna semplice che ha avuto modo di mostrare il suo profilo più intimo anche durante una lontana esperienza televisiva. Indubbiamente fisicamente più ardua, ma che le ha dato modo di intraprendere un percorso nuovo anche se celato da una profonda tristezza. Nel 2019 era tra i concorrenti de L’Isola dei Famosi; un’esperienza preceduta da un lutto. Poco prima del suo ingresso la Dj aveva perso entrambi i genitori; un fatto tragico che non era riuscita a raccontare in pubblico. Ma la sua permanenza è stata comunque breve per colpa di un infortunio che non le ha dato la possibilità di proseguire la sua avventura sulle spiagge dell’Honduras.

Se nella sua vita privata vi è l’amore per il marito Gianni Muciaccia, vicini e innamorati da giovanissimi grazie alla passione comune per la musica, e il bene incondizionato per la sorella gemella monozigote di nome Paola; nella vita professionale dell’ex concorrente del GF Vip vi è la musica. Un passione sconfinata che la riporta spesso agli Anni Ottanta, quando con Sabrina Salerno ha toccato l’apice del successo con il brano Siamo donne. Canzone che al Festival di Sanremo si classificò 13esima, ma che è rimasta iconica e tutt’oggi cantata dalle nuove generazioni.



Jo Squillo non solo musica

Vanta una carriera di tutto rispetto Jo Squillo, che è anche icona degli anni ’80 e ’90. Dischi, singoli e generi da lei abbracciati e sperimentati che l’ha vista fare quel passaggio dal movimento punk al genere new disco portandole fortuna nel campo professionale. L’artista è impegnata anche nel sociale, ed è fortemente presa dalle campagne per la difesa delle donne e dell’ambiente. Tra i suoi tanti progetti, nel 2009 ha infatti preso parte anche ad Amiche per l’Abbruzzo, il concerto ideato da Laura Pausini.

Jo Squillo e Gianni Muciaccia hanno deciso di non avere figli. In una recente intervista rilasciata a Il Giornale Off, ha spiegato che il non diventare mamma è stata una scelta presa con consapevolezza: “Ho scelto di non essere madre e credo esistano diversi modi per esserlo. Ho un’azienda con cui do lavoro a tanti giovani. Nei loro confronti mi pongo in maniera educativa”; aveva dichiarato la cantante che volge il suo istinto materno a chi le sta al fianco, indipendentemente dal legame di sangue.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jo Squillo Official Page (@jo_squillo)



LEGGI ANCHE: Barbara Clara Pereira, dalle passerelle al set: poi arriva spumeggiante alla Festa del Cinema di Roma [FOTO]