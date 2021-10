La star di “You” Victoria Pedretti spiega perché ha scelto di vivere lontana dai social

I fan attendevano da tempo la nuova stagione di You, l’acclamata serie TV thriller arrivata da poco su Netflix con una terza stagione che non ha deluso le aspettative. Nel nuovo capitolo, Joe Goldberg si ritrova a vivere a stretto contatto con l’ultima persona che avrebbe voluto al suo fianco: Love Quinn, quella che in principio doveva essere la sua anima gemella e che, a conti fatti, si è dimostrata essere un’assassina a sangue freddo. Joe, che di cadaveri sulla coscienza ne ha a bizzeffe, non è riuscito a lasciarsi alle spalle quanto accaduto nella seconda stagione e il timore di aver sposato un mostro diventa sempre più forte dentro di lui. E, mentre gli utenti di Netflix si concentrano sulle dinamiche della terza stagione, Victoria Pedretti – l’interprete di Love – ha raccontato a Byrdie il suo rapporto con i social media.

Victoria Pedretti, perché non è su Instagram?

L’attrice, classe 1995, ha spiegato perché non è poi così attiva sui social. “Lo vedo come qualcosa con cui faccio fatica a impegnarmi in modo autentico. Per questo, non mi sento di doverlo forzare. Funziona per molte persone e sanno come esprimersi all’interno di quel formato, io invece preferisco il confronto one-to-one. È sicuramente lì che sento di poter comunicare e avere interazioni ricche con le persone. Raramente le relazioni che ho sono rafforzate attraverso i social media. Inoltre, anche se non sono su Instagram, sono ancora pienamente consapevole di quello che sta succedendo nel mondo“.

In merito alla terza stagione di You, Victoria Pedretti ha spiegato di aver effettuato le riprese durante la pandemia. Moltissime altre produzioni hanno dovuto interrompere le riprese per casi di positività sul set, per fortuna questo non è accaduto anche per You. Riguardo la nuova stagione, la Pedretti ha affermato: “Sono entusiasta che le persone la vedano e abbiano le loro risposte. È il risultato di molte persone che hanno lavorato in modo molto concentrato e controllato. Abbiamo lavorato durante tutta la pandemia e non è stato facile, ma penso che siamo riusciti a fare qualcosa che potrebbe essere migliore della stagione precedente, anche date le circostanze“.

