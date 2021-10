Marine Le Pen sbarca su Tik Tok e lo fa con i Maneskin: il [VIDEO]

Marine Le Pen è la candidata di estrema destra alle prossime elezioni presidenziali francesi. La leader del Rassemblement National – Raggruppamento Nazionale – nell’ultimo periodo è impegnata nella sua ultima campagna elettorale, ancora una volta nella corsa all’Eliseo, e spesso sui suoi social pubblica gli incontri con la folla, che l’acclama. Proprio nelle ultime ore però, Le Pen ha deciso di ampliare i suoi orizzonti nel mondo dei social sbarcando anche su Tik Tok. Dopo Instagram e Facebook, la politica ha deciso di tentare un’altra strada per accaparrarsi il consenso da parte dei giovani, che preferiscono il social network più in voga nell’ultimo periodo tra i neo votanti. E la sua scelta è sembrata essere quella giusta.

Marine Le Pen sulle note dei Maneskin

Marine Le Pen ha esordito sul suo nuovo profilo Tik Tok con un video mentre si mostra prima in compagnia della folla di giovani che la acclama e poi con i suoi amati animali. Quello che però non è passato inosservato è stata la colonna sonora scelta per il suo debutto, Beggin dei Maneskin. Il gruppo musicale ha battuto anche la Francia nell’ultima edizione degli Eurovision Song Contest, eppure è amatissimo tra i giovani francesi. Poco dopo Marine Le Pen ha condiviso lo stesso video anche sul suo profilo Instagram accompagnato da una didascalia che fa da slogan alla sua campagna elettorale.

“Presidente della Repubblica, avrò a cuore difendere coloro che nutrono la terra e il popolo di Francia”, ha scritto la candidata. Tantissimi i like e i commenti ricevuti sotto il suo post. Alcuni utenti hanno espresso il loro completo consenso a votare Marine Le Pen durante le elezioni presidenziali. Ancora una volta i politici scelgono la comunicazione via social per le loro campagne elettorali, in un mondo dove ormai la tecnologia è alla portata di tutti. Con la sua mossa Marine Le Pen avrà ottenuto il consenso della maggior parte dei giovani francesi? Per saperlo non ci resta che attendere i risultati delle prossime elezioni presidenziali. Ma di certo la sua idea è stata molto originale.

