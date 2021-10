Clizia Incorvaia: “E anche questo anno sono 18…diciotto desideri” [FOTO]

E solo grazie all’amore che Clizia Incorvaia è rinata dalle proprie ceneri. Ma prima di fare un passo indietro e celebrare il suo compleanno ripercorrendo la strada che l’ha portata poi a sorridere nuovamente; troviamo oggi l’influencer siciliana a casa tra gli affetti più intimi, in attesa che arrivi la mezzanotte e spegnere la candelina del suo ‘diciottesimo compleanno’. “E anche questo anno sono 18…diciotto desideri“ si legge in calce sul suo ultimo post che ci rivela il profilo Instagram della Incorvaia; una frase che potrebbe ricordare un po’ la querelle relativa alla sua età, nata ai tempi della sua partecipazione al GF Vip 4.

Ed è proprio sui social che arriva anche un dolcissimo messaggio del compagno Paolo Ciavarro emozionando non solo la festeggiata ma anche molti fan della coppia: “Auguri alla donna che ho sempre sognato…ti amo (goditi la tua prima torta)“. E non può che riferirsi alla gioia più grande che il figlio di Eleonora Giorgi e l’influencer stanno vivendo. Poche parole per esprimere l’amore per Clizia e per il bimbo che porta in grembo. Un maschietto che ha visto l’annunciato del sesso su Instagram con un fiocchetto azzurro intorno al pancino che lievita giorno dopo giorno. Solo pochi mesi fa, la coppia ha rivelato di essere in dolce attesa. Una notizia che ha lasciato piacevolmente sorpresi tutti; soprattutto l’attrice Eleonora Giorgi, la quale ha manifestato la sua gioia nel diventare presto nonna.

Dunque, Paolo Ciavarro ai fornelli, cuoco provetto che ha cucinato per tutti gli invitati alla festa di compleanno. Poi intorno al tavolo i fratelli della Incorvaia, Micol e Mattia, e ovviamente anche Eleonora Giorgi per trascorrere una serata circondata dalle persone più care per celebrare un’importante ricorrenza.

Clizia Incorvaia: quando ha imparato a danzare sotto la pioggia

Chi l’ha mai detto che bisogna scorgere lo sguardo e lasciare la propria comfort zone solo quando sembra esserci il sereno? E se all’improvviso arriva uno Tsunami? Probabilmente qualcuno cercherà con difficoltà un luogo sotto il quale potersi coprire. Un altro rimarrà sotto la pioggia e inizierà a danzare vivendo la propria vita senza fermarsi e senza attendere altro tempo, con la speranza che arrivi nuovamente il sereno. Noi di VelvertMAG abbiamo avuto il piacere di intervistare Clizia Incorvaia poco prima che entrasse nella Casa del Grande Fratello Vip, dopo aver vissuto uno Tsunami che ha messo a dura prova la sua serenità. Ci ha raccontato il suo esser mamma di Nina; le sue prime volte in tivvù e la capsule collection dedicata al Natale e al Capodanno dal nome Foudesir. Per poi raccontarci la sua nuova vita dopo una frattura personale.

Lo Tsunami dal quale parlavamo prima, Clizia ne ha ritrovato le sue ceneri per poter rinascere durante l’estate del 2019. Dopo una dichiarazione scottante nella quale l’ex dell’influencer, ovvero il frotman del Le Vibrazioni, Francesco Sarcina ha raccontato di un tradimento di lei con Riccardo Scamarcio, anche se stando alle parole di Clizia, il matrimonio era già finito; quel vento mediatico è stato forte e pungente. Le pagine della cronaca rosa non parlavano altro di questo, e l’Incorvaia, che si era ritrovata all’improvviso al centro di un turbolento ciclone, si è dovuta rialzare anche per l’amore della figlia: “Vi devo dire che è assolutamente difficile ripartire dal momento in cui vieni offeso sui social da milioni di persone che ti danno della poco di buono. E tu pensi: “Sono un’innocente e vengo mandata in galera?”; vi assicuro che non è semplice”; ci ha raccontato l’influencer.

Clizia Incorvaia: la sua ascesa nello spettacolo

Dopo esser cresciuta a pane e Catullo studiando al liceo classico di Agrigento; Clizia Incorvaia raggiunge Milano e si laurea in Scienze della Comunicazione alla Cattolica. Inizia a lavorare alla corte di Piero Chiambretti su La 7 e, su Italia 1 veste invece i panni della stagista intellettuale e poi della principessa delle favole, ed è proprio qui che ritorna l’amore per le fiabe. Ha partecipato a Pechino Express per poi esser l’inviata per Top su Rai Uno, un programma di tendenze.

Il 2020 è stato l’anno della rinascita, sia professionale che sentimentale. Partecipa al Grande Fratello Vip, anno in cui lo stesso reality vive l’inizio della Pandemia da Covid-19 e si innamora di Paolo Ciavarro, anche lui concorrente del programma condotto, allora, per la prima volta da Alfonso Signorini. Oggi con Paolo c’è in serbo un futuro importante, nel quale accoglieranno con la piccola Nina il loro primo figlio insieme.

