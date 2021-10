Buon compleanno Manila Nazzaro: dalla vittoria a “Miss Italia” alla casa del “Grande Fratello Vip”

Classe ’77, Manila Nazzaro è una conduttrice televisiva e radiofonica con un passato da modella. Anzi inutile creare suspense, da Miss. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata molto tempo fa e ancora oggi continua a gonfie vele. Attualmente la showgirl è una delle concorrenti della nuova edizione, la sesta, del Grande Fratello Vip e sembra stia dando filo da torcere alle sue coinquiline. La Nazzaro fin dal suo ingresso ha dimostrato di avere un forte personalità, dal primo battibecco in studio con Adriana Volpe. E anche all’epoca del suo esordio sul piccolo schermo si era contraddistinta anche per questo.

Le prime esperienze sul piccolo schermo per Manila Nazzaro

Il 1999 è l’anno di svolta per la sua carriera televisiva, quando viene eletta Miss Italia. Da lì con il tempo c’è stata una notevole ascesa al successo per la showgirl. Manila Nazzaro inizia così ad apparire sul piccolo schermo, prima con ruoli secondari, poi come valletta fino a conquistare lo studio come conduttrice. Partecipa anche dal 2014 al 2016 come inviata al noto programma Rai, Mezzogiorno in famiglia. Ma negli anni non disdegna nemmeno il teatro, continuando a coltivare la sua passione per la recitazione e partecipando a varie rappresentazioni teatrali.

Manila Nazzaro si è sempre contraddistinta per la tenacia mostrata nel suo lavoro e per l’incredibile bellezza. Nonostante gli anni passino anche per lei, infatti, la showgirl sembra ancora quella di una volta e i segni del tempo sembrano non scalfirla minimamente. Dopo una pausa dal piccolo schermo, negli ultimi anni la modella ha partecipato anche a Temptation Island in compagnia del suo attuale compagno, l’ex calciatore Lorenzo Amoruso.

Tutti gli amori dell’ex Miss Italia

Non solo per la sua carriera sul piccolo schermo, ma Manila Nazzaro è anche molto conosciuta essendo finita spesso al centro del gossip. Storica la sua relazione con Francesco Crozza, ex calciatore e ad oggi ex marito della showgirl. I due sono stati sposati per ben 12 anni, ma poi improvvisamente hanno deciso di mettere fine al loro matrimonio, a causa di presunti tradimenti da parte dell’ex calciatore. Dal loro amore sono nati però due bellissimi figli, prima Francesco Pio nel 2006 e poi Nicolas nel 2011.

Ma finalmente dopo una brusca separazione per Manila Nazzaro è arrivato Lorenzo Amoruso, con il quale ancora oggi condivide la sua quotidianità. I due hanno deciso di mettere anche alla prova il loro amore a Temptation Island, ma neanche il reality delle tentazioni è riuscito a tenerli divisi per molto. La coppia, dopo il divorzio ufficiale con i rispettivi ex partner, aveva anche deciso di mettere su famiglia. Eppure, qualche mese fa è arrivata la sconvolgente e dolorosa notizia della perdita del bambino che aspettava dal suo compagno. Dopo mesi difficili, pare che adesso la coppia si sia ripresa dal dolore e quella al GF Vip sarà un’altra prova d’amore per la loro relazione.

Oggi, 10 ottobre, Manila Nazzaro compie 44 anni, ma sembra ancora quella di un tempo. Per la showgirl questo sarà un compleanno diverso, lontana dai suoi affetti, ma in compagnia dei suoi nuovi coinquilini che sicuramente allieteranno la sua giornata. E nel corso della prossima puntata Alfonso Signorini quasi sicuramente avrà una bella sorpresa per l’ex Miss Italia.

