“Grande Fratello Vip”, anticipazioni stasera 4 ottobre: la storia di Ainett e nuove strategie

Il reality di Canale 5 giunge alla sua settima puntata con ben 4 concorrenti al televoto. Nella scorsa diretta andata in onda l’1 ottobre, il Vippone meno votato è stato Andrea Casalino. Il verdetto ha dettato, infatti, la sua eliminazione. Ma, questa volta, ad attendere il responso dei telespettatori sono: Amedeo Goria, Davide Silvestri, Nicola Pisu e Samy Youssef. Chi uscirà dalla Casa più spiata d’Italia? Bisognerà attendere l’ingresso di Alfonso Signorini nello studio Mediaset, il quale avrà anche questa volta molti argomenti da dover prendere in esame e discuterne proprio questa sera, in puntata.

Ad avere un riflettore puntato sulla sua vita privata sarà Ainett. Di recente la concorrente del GF Vip ha avuto molto su cui discutere nella Casa, sia con Alex Belli che con Soleil Sorge. Ma, questa sera, la sua storia scandita da successi e anche da un grande dolore sarà uno degli argomenti che tesseranno la settima puntata.

Il conduttore mostrerà tutto ciò che è accaduto durante gli ultimi giorni. Come spesso succede nell’appartamento di Cinecittà, tante dispute vengono messe in primo piano, e gli animi sono quasi sempre alterati. Secondo le anticipazioni, nella prossima puntata che verrà mandata in onda proprio questa sera 4 ottobre, occhi puntati anche su i due gruppi che si sono formati all’interno della Casa. Soprattutto si tornerà probabilmente sulla forte litigata tra Alex, l’attuale concorrente in nomination Samy e Ainett Stephens, che ha poi visto l’intromissione di Soleil Sorge.

E a proposito dell’influencer e modella italo-americana gli account social la vedrebbero molto vicina all’attore Belli. Durante una recente festa in giardino, i due gieffini si sarebbero avvicinati durante un dialogo tanto da scatenare il gossip sulle piattaforme delle community . Che cosa potrebbe significare? Strategia o un’amicizia più intima? Oppure un vero e proprio sentimento nascente? Beh, non sfuggirà tra le mani una così ghiotta indiscrezione neanche ad Alfonso Signorini, il quale probabilmente ne tesserà le fila di una parentesi che potrebbe chiosare durante la puntata di questa sera.

Grande Fratello Vip, anticipazioni: il flirt tra Lulù e Manuel al capolinea?

Un altro argomento che verrà preso in considerazione sarà il flirt nato tra la principessa Selassié ed il nuotatore Bortuzzo. Quello che sembrava un sentimento passionale potrebbe rivelarsi tutt’altro. Molte discussioni hanno visto, difatti, la coppia stare sempre più lontani. Soprattutto il nuotatore, il quale, agli occhi dei telespettatori pare abbia cambiato idea sul conto della ragazza, decidendo così di rallentare la frequentazione. Ultimamente l’atleta cerca di schivare i baci della principessa e sarebbe anche tornato a dormire con Aldo Montano. Purtroppo, proprio per il nuotatore, non è stato un weekend sereno. Il 22enne avrebbe avuto febbre e dolori probabilmente causati da una cistite. Infatti il GF Vip, come per la Ricciarelli, anche per Bortuzzo ha allestito una stanza privata. Come citano le ultime news, la temperatura dell’atleta sembra ora scesa e le condizioni continuano ad essere monitorate dal medico.

Nuovo concorrente in arrivo? L’indiscrezione stuzzica la curiosità dei telespettatori

Nelle scorse ore, la notizia che potrebbe arrivare un nuovo concorrente al Grande Fratello Vip è un’indiscrezione che sta facendo sempre più rumore sugli spalti del web. Alcuni rumors rivelerebbero che, questa sera Alfonso Signorini potrebbe presentare una nuova Vippona. Si tratterebbe di Rossella Discolo in arte Roshelle, volto appartenente al mondo della musica moderna. Sarà proprio lei, che dal palco di X Factor giungerà dinanzi la porta rossa del reality show? Per scoprirlo bisognerà sintonizzarsi questa sera su Canale 5 e seguire la nuova puntata del Grande Fratello Vip.

