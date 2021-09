“GF Vip”, Clarissa Selassié confessioni da ‘censura’ durante la notte: nel suo passato flirt con alcuni calciatori

Clarissa Selassié di recente ha incuriosito i telespettatori per alcune inaspettate confessioni fatte a Sophie Codegoni durante una consueta chiacchierata, la quale avrebbe portato la stessa Hailé a rivelare scottanti retroscena della sua vita sentimentale. Le sue sorelle, Jessica e Lulù, sembrano aver trovato entrambe una persona ‘speciale’ con la quale condividere l’esperienza del reality; e chissà, magari costruirci qualcosa di più importante anche fuori l’appartamento di Cinecittà.

Clarissa Selassié, invece, sembra non aver trovato nessuno che le possa far battere il cuore sotto le telecamere del GF Vip. Così la principessa si è rivolta all’ex tronista di Uomini e Donne, trovando in lei un abbraccio di sostegno. Pare infatti che, al momento, non ci sia nessuno che la traini in qualche situazione sentimentale. Ciò sembra che esista non solo per il semplice motivo che non ci sia nei suoi riguardi un concorrente che realmente la coinvolga, ma anche per un ex che forse non è del tutto lontano dai suoi pensieri.

“Ad oggi qui dentro non c’è nessuno che mi piace sul serio. Se trovo uno che mi prende sia di aspetto fisico che mentalmente, allora vado e rischio. Tipo Samy è bello, mi piace, ma finisce lì – ha spiegato a Sophie Codegoni, alla quale le ha poi confidato un retroscena accaduto poco prima che iniziasse la sua avventura al GF Vip – Sono single, ma nel mio cuore mi sento fidanzatissima. […] Ci siamo lasciati perché non voleva che venissi qui. Mi ha ricattata, ‘se vai al GF Vip ti lascio’. Così l’ho lasciato io”.

Clarissa senza filtri censurata dalle telecamere del GF Vip?

La confessione di una delle tre principesse Clarissa Selassié ha continuato a destare stupore ed interesse quei telespettatori che durante la notte erano attenti a sbirciare la routine notturna dei concorrenti. Il racconto intrapreso da Clarissa, ad un certo punto, pare avrebbe costretto i tecnici a cambiare inquadratura. Ovviamente potrebbe semplicemente essere accaduto per casualità, anche se le rivelazioni iniziavano a pungere alcuni dello sport. Alla domanda se ha mai frequentato alcuni sportivi, Clarissa ha detto: “Sono uscita con un po’ di calciatori della Roma e della Lazio. Ah sì, anche uno della Juve e…“.

LEGGI ANCHE: “GF Vip”, Valentina Nulli Augusti entra nel cast? La richiesta del pubblico diventa virale