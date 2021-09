Alberto di Monaco padre felice al 18esimo del figlio Alexandre

Il principe Alberto cerca di essere un padre presente con tutti i suoi figli. E mentre lascia i riflettori ai due gemelli avuti da Charlene di Monaco, non tralascia di dare attenzioni anche agli altri figli, avuti da relazioni extra-matrimoniali. Così si è mostrato orgoglioso e sorridente alla festa per i diciotto anni di Alexandre, nato dalla storia d’amore con Nicole Coste.

Alberto di Monaco, papà orgoglioso per i 18 anni del figlio Alexandre

Il settimanale Chi ha pubblicato in esclusiva alcuni scatti del 18esimo compleanno di Alexandre Grimaldi,figlio di Albertodi Monaco e Nicole Coste. Proprio la donna, parlando al giornale, ha dichiarato che il principe di Monaco è un padre premuroso e molto orgoglioso di tutti i suoi figli. “Alberto si è impegnato fin dall’inizio a essere presente e a far entrare a poco a poco il figlio nella sua famiglia – ha dichiarato Nicole Coste – E ha onorato la sua promessa: le cose vanno bene e seguono il loro corso, e questo mi rallegra. Alberto si è sempre assunto il ruolo di padre e non abbiamo mai concluso alcun accordo economico. Il nostro rapporto si basa sulla fiducia“.

Chi è Alexandre e cosa lo aspetta nel futuro fuori dalla monarchia

Alexandre Grimaldi non può avanzare pretese al trono monegasco, dal momento che è nato da una relazione extraconiugale. Ma il principe Alberto si è sempre assunto la responsabilità di crescerlo, includendolo il più possibile nella famiglia reale. Nicole Coste ha dichiarato a Chi che padre e figlio “si intendono a meraviglia e sono molto complici. Amano praticare insieme le attività sportive e a volte parlano di politica“. Il ragazzo proseguirà gli studi iscrivendosi all’Università, ma intanto è già richiesto da importanti agenzie di modelli. L’account ufficiale dei Grimaldi non ha menzionato il suo compleanno.

