Can Yaman e gli sguardi con Moran Atias che non passano inosservati a Venezia

Si saranno già messi l’animo in pace i fan di Can Yaman e Diletta Leotta alla notizia della fine (oramai quasi certa) della loro relazione. Il divo delle serie tv turche, infatti, ha fatto il suo debutto in laguna da solo, mostrando di avere occhi e sorrisi solo per la sua collega Moran Atias, con cui ha condiviso la sfilata sul red carpet. Piccoli indizi, dunque, che renderebbero implicita la separazione con la giornalista sportiva.

Moran Atias è la nuova fiamma di Can Yaman?

Dopo un’estate trascorsa tra alti e bassi, sembra essere giunta al capolinea la storia d’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman. I due, infatti, non si sono incontrati nemmeno in occasione della 78esima Mostra del Cinema di Venezia (lei era presente in città prima della Mostra, come testimoniano i suoi social). E così, quando l’attore è arrivato al Lido, la giornalista era già andata via alla volta di Milano. Ma sembra che ad una storia d’amore ne segua subito un’altra, perché gli appassionati di gossip e cronaca rosa hanno già visto del tenero con la collega Moran Atias.

Gli indizi della fine della relazione con Diletta Leotta

Can Yaman è sbarcato al Lido per ritirare un premio nell’ambito del Filming Best Italy Movie Award. Sfilando sul red carpet l’attore ha condiviso la scena con la collega Moran Atias. E proprio in quell’occasione sembra aver dato conferma, seppure implicitamente, del fatto che la sua storia con la Leotta è giunta al capolinea. Complicità, sorrisi maliziosi e sguardi ricchi di significato, infatti, non sono passati inosservati tra i due. Lei, di 9 anni più grande dell’attore turco, ha ricambiato i suoi sorrisi. Ma tra i due al momento non c’è stato nulla di più. Eppure il gossip impazza, mentre Diletta Leotta ha condiviso un sorriso malinconico per la fine dell’estate. Le fan vogliono vedere Can felice, emozionato e spensierato e perché no innamorato come i personaggi a cui ha dato il volto nelle sue interpretazioni.

