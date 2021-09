Barbara d’Urso rivoluziona “Pomeriggio Cinque”: tutte le novità della prima puntata

Barbara d’Urso ha inaugurato la nuova edizione, la 14esima, del suo talk show pomeridiano. Pomeriggio Cinque è tornato in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle 17.35. La conduttrice ha sorpreso tutto il suo fedele pubblico, presentando un programma del tutto rinnovato. A partire dallo studio, dai suoi nuovi opinionisti e fino agli argomenti trattati in trasmissione. Lo studio di Barbara d’Urso è infatti totalmente cambiato. Alle poltrone bianche sono state preferite alcune sedute quadrate che, come spiegato dalla conduttrice, imitano quelle dei talk show americani di attualità e che sono sicuramente il dettaglio più visibile che anticipa il cambiamento a cui assisteremo in questa nuova edizione.

Da Maurizio Belpietro a Michele Cucuzza: i nuovi opinionisti di Pomeriggio Cinque

Barbara d’Urso ha deciso di portare una ventata di novità anche tra gli opinionisti di questa nuova stagione. Non ci sono più Karina Cascella e Daniele Interrante tra le presenze fisse del salotto di Canale 5, bensì veri e propri giornalisti. Nella prima puntata erano presenti Maurizio Belpietro, fondatore del quotidiano La verità, e Michele Cucuzza, storico giornalista e noto volto Rai, ma anche ex concorrente del Grande Fratello Vip. Anche il massmediologo Klaus Davi è stato tra gli opinionisti della nuova puntata di Pomeriggio Cinque e con lui c’erano Rita Dalla Chiesa e Hoara Borselli, che adesso scrive per il Secolo d’Italia. Con loro Barbara d’Urso ha commentato le vicende di cronaca di questi ultimi giorni.

Gli argomenti della prima puntata: le proteste no-vax e lo scippo del ‘gratta e vinci’

La conduttrice campana ha cercato di affrontare tutti gli argomenti che in questi giorni hanno interessato la cronaca nazionale. Ancora una volta tra le news giornaliere spiccano le proteste dei no-vax, che continuano a ribellarsi contro il Governo. Centrale anche il tema correlato dell’obbligo vaccinale, un’ipotesi sempre più vicina dopo l’introduzione del Green Pass. Barbara d’Urso, inoltre, non ha potuto fare a meno di spendere qualche parola anche per il terribile accaduto di qualche giorno fa, quando un palazzo della periferia di Milano è improvvisamente andato a fuoco. E su le sorti degli inquilini.

D’obbligo anche uno sguardo ai tragici eventi successi in Sicilia nelle ultime ore, dove si è consumata una sparatoria all’interno di una chiesa. Un carabiniere, intervenuto per sedare una lite tra due famiglie durante la celebrazione, sarebbe stato infatti raggiunto da alcuni colpi di pistola da parte di uno dei presenti alla messa.

Tra gli argomenti più gettonati anche lo scippo ai danni di un’anziana dopo la vincita di un ‘gratta e vinci‘. Un cliente della tabaccheria dove si trovava la donna avrebbe compiuto il furto dopo che quest’ultima ha annunciato di aver vinto ben 500mila euro. L’uomo sarebbe stato bloccato all’aeroporto di Fiumicino mentre cercava di imbarcarsi su un volo per Tenerife. Stando alle prime dichiarazioni, sarebbe lui il vero titolare del biglietto e non l’anziana, ma ancora continuano le indagini.

Spazio anche a Raffaella Carrà e alla notizia che circola ormai da giorni. Alcuni vandali, infatti, avrebbero imbrattato con scritte omofobe il murales dedicato alla cantante a Barcellona. Barbara d’Urso è tornata con tantissime novità, in uno show totalmente rivoluzionato rispetto alle scorse edizioni. Ancora è presto per dire se questi cambiamenti si riveleranno un successo o meno. Di certo il cambiamento è importante e presto capiremo se gradito ai tanti fan della d’Urso. Così come domani vi diamo appuntamento con gli ascolti tv di VelvetGossip .

