Nemmeno Paris Hilton ha saputo dire no al fascino dell’Italia e del suo mare. Così la star e il fidanzato Carter Reum sono l’ultima coppia a giungere in vacanza sulle nostre coste in quest’estate costellata da vip di tutto il mondo. Un servizio in esclusiva su Page Six ha publiccato gli scatti della coppia, immortalata mentre si diverte in acqua, pratica surf e si scambia qualche tenero bacio a bordo di un lussuoso yacht in Sardegna.

Vacanza in Sardegna per Paris Hilton e Carter Reum

Le vacanze estive stanno per volgere al loro termine, eppure per qualcuno stanno ancora cominciando. Si tratta del caso di Paris Hilton che solo di recente è stata avvistata in Sardegna, mentre dà inizio al suo relax a bordo di un mega-yacht. La diva è accompagnata dal suo fidanzato Carter Reum. Negli scatti, pubblicati in esclusiva da Page Six, la Hilton Hilton è raggiante nel suo bikini rosso e floreale a vita alta, sopra cui sfoggia un pareo a righe. Dopo un tuffo in mare, lava velocemente i capelli e si avvolge in asciugamano mentre trascorre il suo tempo a bordo dello yacht di lusso. Altri scatti, invece, mostrano lei e il fidanzato mentre fanno surf o si divertono a guidare una moto d’acqua.

Vacanze nel mare della Sardegna (anche) per Paris Hilton https://t.co/RAV0e8GMRR — YouTg.net (@youtgnet) August 25, 2021

La storia d’amore con Carter Reum vola verso le nozze

In vacanza Paris Hilton e Carter Reum si scambiano anche teneri baci, si scattano qualche selfie e si divertono passando da un’attività ad un’altra. La stessa Hilton ha ammesso qualche tempo fa di aver trovato la felicità al fianco del nuovo fidanzato. Dopo essersi frequentati per circa un anno, Reum le ha fatto l’attesissima proposta su un’isola privata mentre festeggiavano il 40esimo compleanno di Paris. L’uomo le ha donato un anello di fidanzamento personalizzato con taglio smeraldo e la coppia sta già pianificando le nozze e l’arrivo di un bambino.

LEGGI ANCHE: Can Yaman ballerino per una notte a ‘Ballando con le Stelle’: l’attore turco conquista l’Italia [VIDEO]