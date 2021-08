Uno studio scientifico ha sfatato la convinzione che trascorrere molto tempo a navigare sui social possa essere nocivo; alcuni ricercatori dell’Università della California a San Diego, hanno rivelato che usare Facebook allunga la vita. Si tratta di una ricerca singolare che mette in discussione tanti pregiudizi che negli hanno coinvolto il mondo virtuale e dei Social Network.

Lo studio, pubblicato sulla rivista dell’Accademia delle Scienze degli Stati Uniti, ha testato 12 milioni di persone nate tra il 1945 e il 1989. Per dimostrare gli effetti ‘salvifici’ di Facebook, i ricercatori dell’Università californiana hanno incrociato alcune informazioni degli utenti con i registri dei decessi; benché possa apparire insolito, James Fowler, uno degli autori della ricerca, ha spiegato: “L’associazione tra longevità e reti sociali è stata identificata nel 1979 da Lisa Berkman e da allora è stata confermata centinaia di volte“.

Gli effetti positivi di Facebook e dei social

I risultati della ricerca avrebbero rivelato che usare Facebook allunghi la vita persino del 12% in più, rispetto a non usarlo; James Fowler avrebbe spiegato: “Le relazioni sociali sembrano essere un dato predittivo sull’aspettativa di vita così come lo è il fumo, più preciso di quanto non lo siano l’obesità e la mancanza di attività fisica. Quello che stiamo aggiungendo noi è che anche le relazioni online sono associate alla longevità“. Tuttavia, lo studio, tende a precisare che nelle comunità online esistono delle differenze; ad avere un’aspettativa di vita più lunga sono gli utenti ben integrati a livello sociale, anche nella vita vera e reale. Nonostante i risultati inaspettati e positivi della ricerca è utile precisare che l’uso di Facebook (e dei social in generale) deve essere moderato; un uso eccessivo, al contrario, potrebbe comportare dipendenza e assoggettamento.

