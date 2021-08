Lo scorso 16 agosto Madonna ha compiuto gli anni. La Regina del Pop ha scelto per il terzo anno la Puglia, per festeggiare il proprio compleanno. In occasione del blindatissimo party, la star italo-americana si è ‘rifugiata’ presso Borgo Egnazia, trascorrendo anche i giorni successivi nella località pugliese in provincia di Brindisi. L’artista, che di recente ha siglato un accordo milionario con Warner, si è poi divertita in un ristorante di Ostuni, insieme alla famiglia riunita, intonando Bella ciao. Molto attiva sui propri social, Madonna ha condiviso tappa dopo tappa il suo viaggio nel sud Italia, riconfermando ancora una volta il suo motto: Italians do it better.

Madonna si scatena sulle note di Bella ciao e Nel blu dipinto di blu

Regina del Pop, ma anche della provocazione, Madonna sa come far parlare di sé. La star, che di recente ha spento 63 candeline, dimostra ancora una volta di tenere alle proprie radici italiane. Per questo, ha scelto di festeggiare il proprio compleanno in territorio nostrano. E in pieno stile Ciccone. L’interprete di hit intramontabili come Vogue e Like a Virgin ha infatti condiviso una clip sul proprio profilo Instagram, in cui ha intonato Bella Ciao. Stretta in abito turchese, Madonna si mostra a fianco del fidanzato, il 27enne Ahlamalik Williams. Sulle note de Nel blu dipinto di blu scorrono le immagini, nelle quali la Ciccone raggiunge il ristorante.

Accompagnata da un gruppo locale, Madonna si scatena e intona il celebre brano, in compagnia dei propri figli. Tra la primogenita Lourdes Maria, 24 anni, il secondogenito Rocco Ritchie, 21, e i più piccoli David, Mercy, Stella ed Esther, la Regina del Pop si mostra divertita e spensierata. Nel video, inoltre, la star trova un momento per farsi ‘un giro’ aggrappata teneramente alle spalle del secondogenito, nato dalla relazione con il regista Guy Ritchie. In poche parole: La Famiglia. È così, infatti, che Madonna riassume il video nella breve caption di accompagnamento.

