Sbirciando sul profilo Instagram di Nicola Vivarelli, le ultime foto raccontano l’estate del giovane marinaio che ha deciso di trascorre la sua vacanza tra le spiagge più suggestive del Belpaese. Scogli e mare blu fanno da sfondo alle immagini che conquistano, ora dopo ora, lo sguardo dei followers. Like e commenti fioccano, infatti, sui post del cavaliere. E mentre il pubblico attende che lo si riveda, presto, seduto tra i senior del Trono Over, un messaggio criptico salta all’occhio dei più curiosi. L’ex corteggiatore e spasimante di Gemma Galgani ha lanciato un indizio piuttosto ambiguo sul suo account social; in calce ad una foto che lo vede su una pista dell’aeroporto, dove sta per imbarcarsi e raggiungere la Puglia.

“Altro giro altra corsa… per la seconda volta consecutiva si vola in Puglia. Ma stavolta per motivi al quanto diversi… e compagnia diversa. Stay tuned guyssss!!! Nuove News are comiiiing…”. Cosa avrà mai voluto far intendere il cavaliere di Uomini e Donne? La parte più interessante del messaggio allude ad una probabile ‘diversa compagnia’. Sarà che il marinaio avrà raggiunto Eleonora Perrone? Come ben ricorderanno i telespettatori del daytime di Canale 5, Vivarelli stava da poco conoscendo la dama. Potrebbe essere! Anche se, un ulteriore dettaglio ha poi rivelato l’identità ‘misteriosa’.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sirius (@nicola_vivarelli)

Il cavaliere in compagnia con un’altra donna [FOTO]

A svelare il profilo della donna accanto al cavaliere di Uomini e Donne è lo stesso Nicola Vivarelli. Il giovane marinaio ha presentato ai suoi followers la madre, Luisella Del Freo, con la quale ha trascorso qualche giorno insieme, sotto il caldo sole della Puglia. Ebbene sì! Le serate estive del ragazzo non spifferano nulla di così malizioso, ma al contrario, raccontano il bel rapporto che condividono tra madre e figlio.

LEGGI ANCHE: Uomini e donne, Massimiliano e Vanessa in crisi: lei rompe il silenzio