Agli occhi dei fan di Friends, in Matthew Perry c’è un prima e un dopo. Nelle vesti di Chandler Bing, uno dei protagonisti della sitcom statunitense; l’attore si era calato nelle vesti del suo personaggio in un modo così calzante – quasi privo di imperfezioni – tanto da avere una netta difficoltà a distinguere l’attore da quel ragazzo perennemente infelice per il divorzio dei suoi genitori; per il lavoro frustante e per non avere una relazione stabile. Finché non si è innamorato poi della sorella di Ross Geller: Monica. Bing, che Perry ha interpretato in modo autentico e amabile agli occhi del pubblico, grazie alle sue batture ironiche e sarcastiche che hanno impreziosito le puntate della sitcom degli anni ’90; oggi, a distanza di tempo, possiamo trovare quella famosa linea di confine che li ha sempre separati.

Immaginare che un piccolo dettaglio di Chendler fosse in Matthew, era il sogno del grande popolo affezionato alla vita di quei cinque ragazzi che condividevano lo storico divano; forse il protagonista più di tutti in assoluto nonché simbolo di Friends. Ma, spente le luci dei set, gli abiti di Chandler Bing venivano appesi e chiusi nell’armadio finché un nuovo ciack non veniva pronunciato. E mentre tutto questo accadeva, c’era il Matthew Perry di quel tempo che viveva l’apice del successo. Una fama che lo ha colto di sorpresa dai 24 a 34 anni. Come anche il dover accettare, però, l’altra parte della medaglia: la dipendenza in qualcosa che potesse occupare quel silenzio che improvvisamente fioccava dentro se stesso appena fuori dal set.

In un’intervista del 2015, al Daily Mail, Matthew stava promuovendo il suo film The Odd Couple. In quell’occasione, l’attore, ha parlato del suo periodo fatto di ombre e solitudine; ammettendo di aver conosciuto il tunnel della dipendenza: “Era solo la mia quinta serie Tv e ero conosciuto in tutto il mondo. Improvvisamente la mia vita era cambiata e non lo sapevo. Ma c’era anche il rovescio della medaglia. Volevo avere attenzione, ma d’un tratto ne ho ricevuta troppa”.

Quel tipo di attenzione che Bing cercava non era sana, e il fatto di voler a tutti i costi trasformarsi in Chandler, lo ha portato su strade ignote e pericolose: “Il trucco – ha proseguito poi l’attore – è far sì che il personaggio che interpreti sia solo qualcosa con cui convivere e non qualcosa in cui trasformarsi. Ma sono arrivato ad un punto in cui avevo sviluppato una dipendenza da tutto ciò. Volevo sempre riempire il silenzio con una battuta. Non era una cosa sana. E allora ho visto nell’alcol un rifugio di cui ho abusato”.

Matthew Perry, e quel passato difficile da dimenticare [FOTO]

A volte le ombre del passato non si cancellano e rimangono attaccate al proprio sé, esattamente come fa la piovra grazie ai suoi tentacoli. Se poi la tensione è dettata anche dal pregiudizio di alcuni, ciò potrà non cancellarsi del tutto. Matthew Perry, lo sa benissimo. La dipendenza dall’alcol che gli ha causato nel 1997 un incidente su una moto d’acqua dal quale ha riportato gravi ferite, è stato argomento di discussione e non solo. Proprio a causa di quel grave infortunio, nell’attore è nata un’ulteriore dipendenza al paracetamolo e all’uso improprio di idrocodone. E così, da qual momento, all’abuso di alcol si alternò anche la dipendenza da medicinali. A causa di tutte queste dipendenze, Matthew Perry ha confessato durante la stessa intervista del 2015, di aver avuto problemi di memoria e di non ricordare ben tre stagioni di Friends.

L’attore oggi: dalla reunion col cast di Friends, alla vita sentimentale

Il passato dell’attore che per circa dieci anni ha interpretato Chandler Bing, non si è cancellato del tutto dal suo volto, il quale ne ha portato la testimonianza nella recente e attesissima reunion del cast di Friends. Agli occhi del pubblico, Matthew, non è sembrato in ottime condizioni di salute. Tutto è partito dal trailer dell’evento, dove si è visto l’attore, oggi 52enne, piangere ed esser consolato da Jennifer Aniston. Il presente spesso tormentato dal passato turbolento, prende il sopravvento e ne cambia i tratti somatici di quel Chandler che è rimasto nel limbo degli anni ’90. Ma oggi chi è realmente Matthew Perry? Un uomo indubbiamente con qualche anno in più e con un trascorso non molto florido.

L’espressione vissuta segna una tristezza ben conclamata negli anni. Ma lo spirito esuberante dell’attore che in passato chiosava, sembra oggi esser tornato e colora il suo profilo social seguito da ben oltre 7milioni di followers. Se sia fidanzato l’interprete protagonista di Friends, ci sono recenti pagine della cronaca rosa che dettano un ‘addio’ a colei che agli occhi dell’attore era “la migliore donna del pianeta”. Con Molly Hurwitz sembra esser da poco finita ad un passo dalle nozze.

