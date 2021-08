Continuano i preparativi per la prossima edizione del Grande Fratello Vip. E se nelle ultime ore è arrivata la prima firma ufficiale del contratto da parte di Katia Ricciarelli, Raz Degan ha lanciato un duro attacco nei confronti del programma. Negli ultimi giorni si era infatti vociferata su una sua possibile partecipazione al reality show condotto da Alfonso Signorini. Ma subito poco tempo dopo che il gossip ha fatto il giro del web da parte dell’ex vincitore dell’Isola dei Famosi c’è stata una clamorosa smentita attraverso i suoi social. “Girano articoli che dovrei entrare in una casa piena di spazzatura, che neanche il più grosso camion dello spurgo riuscirebbe a pulire o scrostare. É solo fake news, passiamo avanti“, aveva scritto l’attore sul suo profilo Instagram. Ma a distanza di poche ore dalla sua dura replica, sul web sarebbero spuntati alcuni retroscena che motiverebbero il suo ‘no’ secco ad Alfonso Signorini.

Perché Raz Degan ha rifiutato di partecipare al GF Vip?

A rivelare le reali motivazioni per le quali Raz Degan ha declinato l’invito da parte di Alfonso Signorini ci avrebbe pensato Davide Maggio. Il professionista di cronaca rosa, infatti, nelle ultime ore sui suoi profili social avrebbe dato in pasto un clamoroso retroscena che spiegherebbe cosa è andato storto tra la trasmissione Mediaset e l’ex di Paola Barale. Sembrerebbe che dietro il ‘no’ di Degan ci sia un rifiuto di un cachet decisamente elevato. L’attore, infatti, per una permanenza solo di 30 giorni all’interno della casa più spiata d’Italia avrebbe chiesto ben 500mila euro.

La cifra astronomica avrebbe lasciato di stucco gli autori del reality che si sono mostrati fermi nel non aumentare il cachet proposto in precedenza. Da lì a poco è arrivato allora subito il ‘no’ secco di Raz Degan. Davide Maggio non avrebbe commentato con dolci parole il suo rifiuto, ma ancora di più non gli sarebbe piaciuto il post rilasciato dall’attore nelle scorse ore sul web. Cachet alto o meno, Raz Degan non farà parte del cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip, questo è certo. Nel frattempo, c’è ancora molta incertezza su quale VIP potrebbe partecipare alla nuova stagione del programma. Non ci resta che attendere qualche aggiornamento da parte della trasmissione.

LEGGI ANCHE: Diletta Leotta festeggia i suoi 30 anni, ma è polemica sui social per le “donne lampadario” [FOTO]