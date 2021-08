Diletta Leotta ha raggiunto la soglia dei 30 anni oggi, 16 agosto. La giornalista e conduttrice radiofonica, nonostante la sua giovane età, ha una carriera ormai affermata nel campo dello sport. Il suo esordio è stato assai precoce, a soli 17 anni, quando ha iniziato a collaborare con una trasmissione calcistica su Antenna Sicilia. Da lì a poco, Diletta Leotta ha iniziato la sua scalata per entrare a far parte del mondo dello spettacolo. La giornalista sportiva ha anche tentato di partecipare a Miss Italia nel 2009, ma è stata scartata alle selezioni. La conduttrice ha così proseguito la sua carriera nell’ambito sportivo.

Dopo un passaggio a Mediaset, nel 2015 inizia la sua prima stagione calcistica della serie B, andata in onda su Sky Sport Uno. La Leotta ha presto ottenuto un discreto successo come conduttrice sportiva e, per questo, l’estate dell’anno successivo è stata chiamata per condurre lo speciale del campionato europeo al fianco di Ilaria D’Amico. Nel 2017 ha iniziato anche a collaborare con Radio 105 insieme a Daniele Battaglia. Qualche tempo dopo, Diletta Leotta ha annunciato il suo abbandono a Sky, per approdare su DAZN, piattaforma streaming di eventi sportivi.

La Leotta ancora oggi continua a collaborare con il canale streaming, nonostante qualche mese fa si era parlato di un suo possibile abbandono. Lo scorso anno, inoltre, la conduttrice è anche salita sul palco dell’Ariston, dopo essere stata scelta come co-conduttrice da Amadeus per il Festival di Sanremo. Il suo è stato un percorso ricco di successi professionali e nel frattempo la giovane ha anche fatto parecchio parlare della sua vita privata.

Diletta Leotta, tutti gli amori della sua vita: da Matteo Mammi a Can Yaman

Diletta Leotta nel corso della sua carriera è spesso finita sotto i riflettori del gossip per via della sua vita sentimentale. La conduttrice radiofonica, infatti, non si è mai nascosta e ha sempre vissuto le sue storie alla luce del sole. Attualmente sembra che la speaker sia impegnata in una relazione tormentata, accendi-spegni, con Can Yaman, anche se i due non compaiono insieme ormai da giorni. Ma prima di ritrovare il sorriso al fianco dell’attore turco, per Diletta Leotta ci sono stati altri uomini altrettanto importanti.

La giornalista sportiva, infatti, è stata fidanzata per qualche anno con Matteo Mammi, nipote del noto senatore che ha disciplinato la legge sulla Tv del 1990. I due avrebbero addirittura dovuto sposarsi, peccato che la loro relazione è presto naufragata. Ma dopo qualche tempo passato da single, Diletta Leotta ha ritrovato l’amore al fianco di Daniele Scardina. Quella con il pugile è stata una relazione molto intensa, fatta di passione e rispetto reciproco. Ma purtroppo anche tra i due la storia è giunta al capolinea dopo poco più di un anno.

Adesso per la giornalista sportiva c’è solo Can Yaman? Eppure, dopo essersi mostrati affiatati e già alle prese con le presentazioni di famiglia, che di solito portano dritti alle nozze, i due sembra che adesso stiano attraversando un periodo di crisi. Si era parlato addirittura di matrimonio, che avrebbe dovuto celebrarsi entro la fine del prossimo anno, ma questa loro lontananza non promette un futuro roseo. Chissà se però nel giorno del suo compleanno Can Yaman non possa dimenticare i recenti dissapori e sorprendere Diletta Leotta con una bellissima sorpresa. Vedremo.

