Diletta Leotta in vacanza con la famiglia al completo, ma Can Yaman non c’è: crisi confermata?

Can Yaman e Diletta Leotta continuano ad attirare i riflettori del gossip sulla loro relazione. Dopo che i due sembrava fossero arrivati ad un passo dal matrimonio e avessero fatto le dovute presentazioni di famiglia, adesso il sentimento che provavano reciprocamente pare sia svanito nel nulla. Da settimane ormai i due si mostrano separati. L’attore turco sta trascorrendo le ferie estive alla scoperta delle bellezze italiane, dalla Puglia alla Sardegna, passando per la Costiera Amalfitana. Invece, la giornalista sportiva ha prima trascorso una vacanza in compagnia delle sue amiche in Sardegna e poi ha proseguito la sua estate a Monte Carlo.

Ma dopo alcune settimane all’insegna del divertimento, per Diletta Leotta è arrivato il momento di ricongiungersi con la sua famiglia. La conduttrice di DAZN è infatti apparsa in uno scatto in barca con la famiglia al completo, peccato che i fan hanno subito notato un dettaglio. Anche questa volta Can Yaman sembra essere assente. Il protagonista di Daydreamer e Mr. Wrong non aggiorna i suoi social da qualche giorno. L’ultima foto pubblicata risale a qualche giorno fa in cui l’attore è apparso ancora in Sardegna mentre si rilassava a bordo di una piscina idromassaggio. La crisi tra i due sembra essere confermata, la coppia non condivide più alcuna dedica social e non compare insieme ormai da troppo tempo.

Nessuno dei due diretti interessati è però ancora intervenuto sull’argomento per chiarire i gossip del momento. Can Yaman e Diletta Leotta riusciranno a risolvere le loro incomprensioni e convolare a nozze entro il prossimo anno o la loro relazione si è già conclusa? Ancora non possiamo dare una risposta certa a questo quesito, che i fan si pongono ormai da settimane. Quel che è certo è che la carriera lavorativa dell’attore procede a gonfie vele. Anche se le riprese della nuova serie tv della quale sarà protagonista, Sandokan, sembrano essersi bloccate a causa di una mancanza di fondi e qualche imprevisto sul set, a ottobre la star turca tornerà sul piccolo schermo. E vedremo nel frattempo se la crisi con Diletta Leotta per il suo debutto nei panni di Sandokan sarà ormai rientrata.

